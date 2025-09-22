Krypto-Crash: Bitcoin und Ethereum verlieren massiv an Wert

Bitcoin hat seine aufwärtsgerichtete Trendlinie verloren und ist unter eine entscheidende Unterstützung gefallen. Der Bereich um 112.000 bis 113.000 US-Dollar könnte nun als nächster Support wichtig werden. In früheren Zyklen hatte dieser Korridor mehrfach als Support und Widerstand gedient. Ethereum verliert heute schon 10 Prozent, Bitcoin etwa 3,5 Prozent. Analysten wie Crypto Rover zeigen bei ihren Chartbetrachtungen auf, dass der Kurs auf den höheren Zeitebenen bereits Anzeichen einer Schwäche zeigt. Während Bitcoin neue Hochpunkte markiert, fällt der RSI auf Wochenbasis - eine klassische Divergenz, die in der Vergangenheit häufig den Übergang in die Endphase eines Bullruns signalisiert hatte.

Ethereum durchbricht kritische Unterstützung

Ethereum hat ebenfalls eine kritische Zone nach unten durchbrochen. Das Dreieck, das sich seit Wochen gebildet hatte, wurde aufgegeben. Aktuell pendelt der Kurs in einer Region, die schon mehrfach für Aufwärtsbewegungen gesorgt hatte. Sollte diese Zone erneut halten, wäre eine Erholung möglich. Doch ein weiterer Bruch könnte die Tür für deutliche Verluste öffnen.

Ein zusätzlicher Faktor ist das Verhalten institutioneller Investoren. Die starken Zuflüsse in die Ethereum-Spot-ETFs haben zuletzt an Tempo verloren. Während zu Beginn enorme Mengen Kapital in den Markt flossen, hat sich das Volumen inzwischen abgeschwächt. Weniger Nachfrage auf dieser Seite bremst die Dynamik und verstärkt den Abwärtsdruck. Auf der anderen Seite bleibt die Saisonalität ein Hoffnungsschimmer, da der Oktober historisch zu den besten Monaten für Kryptowährungen zählt.

Korrektur oder Verteilungsphase?

Die Frage, ob es sich um eine gesunde Konsolidierung oder eine Verteilungsphase handelt, wird in den nächsten Tagen beantwortet. Ein klarer Bruch unter das wichtige Unterstützungsband bei 112.000 US-Dollar wäre ein Warnsignal. Viele Trader würden dies als Hinweis werten, dass das Bullrun-Top möglicherweise schon erreicht ist. Sollte die Zone jedoch halten, könnte daraus ein letzter Schub nach oben entstehen.

Auch bei den Altcoins zeigt sich Unsicherheit. Bitcoin dominiert, während kleinere Coins stärker verlieren. Typisch für Phasen, in denen Kapital in die "sicheren" Assets innerhalb des Kryptomarkts fließt. September ist traditionell schwach, während Oktober, November und Dezember meist zu den stärksten Monaten gehören. Sollte sich dieser Zyklus wiederholen, könnte der aktuelle Rückgang nur eine Verschnaufpause sein. Das nutzen risikofreudige Investoren, die schon mehrmals die Zyklen durchlebt haben.

Bitcoin Hyper sammelt 17,5 Millionen im Presale

Investitionen in kleine und neue Projekte wie Bitcoin Hyper ($HYPER) erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit. Das Konzept der neuen Layer-2-Blockchain unterscheidet sich klar von bisherigen L-2-Lösungen wie dem Lightning Network. Während Lightning primär auf Zahlungen fokussiert ist, setzt Bitcoin Hyper auf ein vollständiges Ökosystem. Durch die Integration der Solana Virtual Machine wird es Entwicklern möglich, Anwendungen wie DeFi, Stablecoins oder NFTs auf Bitcoin zu bauen.

Die Kombination aus Sicherheit von Bitcoin und Programmierung wie auf Solana macht das Projekt spannend. Das Potenzial zeigt sich auch in den Zahlen: Würde nur 1 Prozent der gesamten Bitcoin-Supply ins Hyper-Ökosystem fließen, wären bereits über 22 Milliarden US-Dollar im Netzwerk gebunden. Verglichen mit der aktuellen Bewertung von rund 272 Millionen US-Dollar im Presale, sehen viele darin ein enormes Aufwärtspotenzial. Der native Token HYPER übernimmt dabei zentrale Funktionen wie Gas Fees, Staking und Governance. Bereits 17,5 Millionen US-Dollar wurden im Presale eingesammelt, was die starke Nachfrage zeigt.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.