Flash Crash verbrennt Milliarden im Kryptomarkt

Der Kryptomarkt erlebt einen dramatischen Montag mit einem Flash Crash, der Milliarden von Dollar binnen Minuten vernichtet hat. Während Bitcoin bereits das ganze Wochenende über rückläufig war, eskalierte die Korrektur am Montagmorgen zu einem brutalen Ausverkauf. Zahlreiche gehebelte Long-Positionen wurden liquidiert und der Markt von einer Welle aus Zwangsverkäufen erfasst. Bitcoin fiel innerhalb weniger Minuten von 114.500 Dollar auf 112.500 Dollar, während Altcoins noch härter getroffen wurden.

Eine Milliarde Dollar in 20 Minuten liquidiert

Der Kryptomarkt wird von vielen Tradern stark gehebelt gehandelt. Hebel-Trading ermöglicht es, mit einem Kapital von 1.000 Dollar beispielsweise eine Position im Wert von 10.000 Dollar zu eröffnen, wenn man einen x10 Hebel verwendet. Das bedeutet, dass Gewinne verzehnfacht werden, aber natürlich auch die Verluste. Ein Kurseinbruch von 10 % reicht dann also schon, um 100 % seines Kapitals zu verlieren.

Heute sind innerhalb von 20 Minuten gehebelte Long-Positionen im Wert von über einer Milliarde Dollar liquidiert worden. Durch die vielen gehebelten Positionen kommt es schnell zu einer Kettenreaktion, wie sich heute wieder gezeigt hat. Vor allem am Sonntag oder am Montag vor dem Öffnen der amerikanischen Börsen kann es zu großen Kursbewegungen kommen, da vergleichsweise wenig Liquidität bereitsteht.

Bitcoin Hyper sammelt über 17 Millionen Dollar im Presale

Während es am breiten Kryptomarkt steil bergab geht, gibt es eine Handvoll Altcoins, bei denen nach wie vor bullishe Stimmung herrscht. Einer davon ist der neue Bitcoin Hyper ($HYPER). Hier überschlagen sich die Prognosen der Analysten und Investoren sind nicht zu bremsen, wie es scheint. Das liegt daran, dass Bitcoin Hyper mit einem einzigartigen Konzept überzeugt.

Mit einer Layer-2-Lösung sollen die Nachteile von Bitcoin durch die Vorteile von Solana ersetzt werden. Bitcoin wird auf der Hyper Chain nicht nur DeFi-fähig, Transaktionen werden auch deutlich schneller und günstiger. Vor allem lassen sich dadurch aber auf Bitcoin endlich Zinsen durch Staking oder Lending verdienen, worauf viele Anleger schon lange gewartet haben. Obwohl $HYPER noch im Vorverkauf erhältlich ist und noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird, haben Anleger bereits über 17 Millionen Dollar investiert. Analysten gehen davon aus, dass der $HYPER-Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte, wobei einige auch einen Anstieg um mehr als 1.000 % für möglich halten.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.