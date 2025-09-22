1,7 Milliarden Dollar Liquidationen erschüttern Kryptomarkt

Der Kryptomarkt erlebte eine dramatische Liquidationswelle, bei der binnen 24 Stunden Positionen im Wert von etwa 1,7 Milliarden US-Dollar aufgelöst wurden. Es war die größte Liquidationswelle seit vielen Monaten und traf vor allem überhebelte Long-Positionen. Bitcoin fiel kurzfristig bis in den Bereich um 111.000 US-Dollar, während Ethereum den größten Anteil an den erzwungenen Schließungen abbekam. Auch Solana, Avalanche und andere große Altcoins mussten zweistellige Verluste hinnehmen.

Überhebelung führt zu massivem Markteinbruch

Der Absturz kam ohne erkennbaren externen Auslöser. Während die großen US-Indizes wie der S&P 500 oder der Nasdaq stabil handelten, brach der Kryptomarkt regelrecht ein. Marktanalysten sprechen von einem klassischen "Liquidity Grab". Große Akteure suchen gezielt Preiszonen, in denen viele Stop-Loss-Orders und hohe Liquidität liegen.

Die Zahlen zeigen, wie stark überhebelte Trader unter Druck geraten sind. Von den 1,7 Milliarden US-Dollar entfielen rund 1,55 Milliarden auf Long-Positionen. Damit wurde deutlich, wie einseitig der Markt zuletzt positioniert war. Das offene Interesse war hoch, die Volatilität niedrig - ein gefährlicher Mix, der nun gewaltsam bereinigt wurde.

Makroökonomische Signale bleiben positiv

Kurzfristig bleibt die Lage angespannt. In den Orderbüchern zeigt sich unterhalb von 107.000 US-Dollar weitere Liquidität, die theoretisch noch angegriffen werden könnte. Trader müssen daher mit erneuten Schwankungen rechnen. Gleichzeitig ist es typisch für den Kryptomarkt, dass solche Liquidationswellen eher als Startpunkt für neue Trends dienen können.

Makroökonomisch gibt es wenig Gründe für anhaltenden Pessimismus. Die US-Börsen zeigen Stärke, die Liquidität im Finanzsystem steigt, und das Interesse institutioneller Investoren an Bitcoin und Ethereum bleibt hoch. Auch die ETF-Zuflüsse haben nicht nachgelassen, was mittelfristig Rückenwind geben dürfte. Spannend ist auch die Rolle der Altcoins, wobei einzelne Narrative aus den Bereichen KI, Perpetual DEX und Layer-1 teils unabhängig von Bitcoin punkten konnten.

