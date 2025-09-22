Paris (ots/PRNewswire) -APL Logistics, der führende globale Supply-Chain-Logistikanbieter, der auf Order-Management-Lösungen spezialisiert ist und zur Kintetsu World Express (KWE)-Gruppe gehört, hat mit seiner neu gegründeten Niederlassung in Frankreich seine Kapazitäten in Süd- und Westeuropa erweitert. Der Schritt stärkt die europäische Präsenz des Unternehmens und spiegelt die wachsende Nachfrage von Unternehmen wider, die angesichts einer zunehmend unbeständigen globalen Lieferkettenlandschaft Transparenz und Kontrolle auf Bestellerebene sowie Resilienz und Risikominderung wünschen."APL Logistics ist seit langem für seine zuverlässigen, globalen Lösungen bekannt, aber auch für seine Integrität, seine Vision und das verdiente Vertrauen seiner Mitarbeitenden und Kunden", sagt Thad Bedard, President von APL Logistics. "Wir haben dies erreicht, indem wir in Mitarbeitende, Präsenz und Fachwissen sowohl am Ursprungs- als auch am Zielort investieren. Unsere erweiterte Präsenz in Frankreich stellt sicher, dass Branchenakteure in der Region einen besseren Zugang zu erstklassigen Lösungen in den Bereichen Order Management und Logistik haben.""Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Geschäft in Europa und weltweit weiter zu verbessern", ergänzt Kim Overman, Regional Vice President EMEA bei APL Logistics. "Unsere neue Niederlassung in Frankreich stellt sicher, dass APL Logistics gut positioniert ist, um einem der dynamischsten Märkte in der Region qualitativ hochwertige Logistikdienstleistungen anzubieten, die mehr Flexibilität, Kontrolle und Optimierung für wichtige Lieferkettennetzwerke bieten. Diese Expansion wurde zum Teil auch von unseren Kunden vorangetrieben, die sich mehr Flexibilität und Kontrolle über ihre europaweiten Aktivitäten wünschen."Verstärkung unserer europäischen PräsenzDas Netzwerk von APL Logistics umfasst Niederlassungen in Deutschland (Hamburg), Großbritannien (London) und in den Niederlanden (Rotterdam), wobei die Türkei als Gateway vor den Toren Europas dient, der den gesamten Kontinent abdeckt. Die Niederlassung in Frankreich bietet Führungskräften in der Lieferkette ein einheitliches Order Management in den wichtigsten europäischen Korridoren und stärkt paneuropäische Dienstleistungen - ganz egal, wo Sie tätig sind: eine Ansicht, ein Standard. Darüber hinaus verstärkt das Unternehmen seinen regionalen Fokus auf die Zollabwicklung, um die Abfertigung zu optimieren, regulatorische Änderungen zu antizipieren und Zeitpläne einzuhalten. Weitere Markteintritte in Europa sind für 2025 und 2026 geplant, um unser Modell dort auszuweiten, wo die Kunden es am meisten benötigen.Vertrauen bei führenden Marken- Levi Strauss & Co. Europe (https://www.apllogistics.com/2025/07/customers-trust-apl-logistics-levi-strauss-co-europe): Engagierte lokale Teams übernehmen die Verantwortung für das Order Management, überbrücken Zeitzonenunterschiede und beschleunigen Entscheidungen - für eine nachhaltige, auf Vertrauen basierende Partnerschaft.- HBM Machines (https://www.apllogistics.com/2025/07/customers-trust-apl-logistics-hbm-machines): Die gemeinsame Datenintegration liefert nahezu in Echtzeit Einblicke in Bestellungen und Sendungen und unterstützt so grenzüberschreitendes Wachstum und skalierbare Abläufe.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: https://info.apllogistics.com/pressemitteilungKundenanfragen: jeancharles_ledu@apllogistics.comInformationen zu APL LogisticsMedienanfragen:: anya_chupryna@aplogistics.comAPL Logistics ist ein globaler Anbieter von Lieferkettenlogistik, der sich auf Lösungen für das Auftragsmanagement (Order Management) spezialisiert hat und Aufträge vom Ursprungsort bis zum Bestimmungsort mithilfe engagierter Teams, digitaler Tools und eines weltweiten Netzwerks koordiniert. Unsere maßgeschneiderten Lösungen unterstützen die Automobil- und Konsumgüterindustrie, den Industriesektor und den Einzelhandel mit einem umfassenden Angebot, das die internationale Hub-Distribution, den grenzüberschreitenden Versand, die Einhaltung von Handelsbestimmungen, Auftragsverwaltung, die Zollabwicklung und den Produkttransport umfasst. APL Logistics ist Teil der KWE-Gruppe und unterstützt Kunden auf den wichtigsten Märkten weltweit. www.apllogistics.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2775322/APL_Logistics_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/apl-logistics-grundet-neue-niederlassung-in-frankreich-und-verbessert-damit-den-zugang-zu-seinen-erstklassigen-order-management-losungen-in-europa-302563272.htmlOriginal-Content von: APL Logistics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181017/6123017