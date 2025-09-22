CelluForce, weltweit führender Anbieter von Cellulose-Nanokristallen (CNC), gab heute die Markteinführung von CelluShield bekannt, einer hochleistungsfähigen, biobasierten Barrierebeschichtung, die recycelbare flexible Verpackungen ermöglicht, ohne die Haltbarkeit oder den Produktschutz zu beeinträchtigen.

CelluShield wird aus erneuerbarer Zellulose hergestellt und als Beschichtung auf Wasserbasis formuliert. Es kombiniert hervorragende Sauerstoff- und Feuchtigkeitsbarriereeigenschaften mit Kompatibilität für bestehende Recyclingströme. Durch die Ermöglichung von Monomaterialstrukturen hilft die Technologie Verpackungsherstellern, sowohl Leistungsanforderungen als auch Ziele der Kreislaufwirtschaft zu erfüllen.

CelluShield wurde in Zusammenarbeit mit FPInnovations entwickelt und spiegelt Kanadas Engagement für die Förderung innovativer, nachhaltiger Verpackungslösungen wider.

Hohe Leistung trifft auf Nachhaltigkeit

CelluShield schützt Lebensmittel, Arzneimittel und andere empfindliche Produkte ohne schädliche Chemikalien oder komplexe Mehrschichtlaminate. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

Hohe Barrierewirkung: OTR 1 cm³/m²·Tag und WVTR 1 g/m²·Tag bei einem Beschichtungsgewicht von 1 g/m².

Recycelbares Monomaterial-Design: Ermöglicht PE-, PP- oder PET-Strukturen, die die EPR- und EU-PPWR-Anforderungen erfüllen.

Sicher und erneuerbar: Biobasiert, PFAS-frei, VOC-frei, chlorfrei, FDA- und Health-Canada-konform.

"Markeninhaber und Verarbeiter müssen sich nicht mehr zwischen Leistung und Recyclingfähigkeit entscheiden", sagte Sébastien Corbeil, Präsident und CEO von CelluForce. "CelluShield bietet eine praktische Lösung, die Produkte schützt, den CO2-Fußabdruck reduziert und das Recycling vereinfacht, während eine wasserbasierte Technologie verwendet wird, die mit vorhandenen Anlagen betrieben werden kann."

Nahtlose Integration

CelluShield wurde für die einfache Integration in bestehende Produktionslinien entwickelt und wird mittels Reverse-Gravure-Beschichtung aufgetragen. Es ist mit Standard-Laminierungen für PE-, PP- und PET-Folien kompatibel. Es ist als gebrauchsfertige Beschichtung für die interne Anwendung oder als vorbeschichtete Folie für eine optimierte Integration in die Lieferkette erhältlich.

Stärkung der Wertschöpfungskette im Verpackungsbereich

Verarbeiter: Der schlüsselfertige Weg zu recycelbaren Strukturen mit hoher Barrierewirkung ohne kostspielige Umrüstung.

Markeninhaber: Unterstützt die Ziele einer zu 100 recycelbaren Verpackung und einer geringeren CO2-Bilanz bei gleichzeitiger Verlängerung der Haltbarkeit.

Verbraucher: Profitieren Sie von sichereren, nachhaltigeren Verpackungen.

Über CelluForce: CelluForce wurde 2010 gegründet und ist weltweit führend in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von CNC- und formulierten CNC-Produkten. CelluForce betreibt die weltweit größte CNC-Anlage und liefert CNC für verschiedene industrielle Anwendungen. Zu den Aktionären gehören Domtar, FPInnovations, SLB, Suzano und Investissement Québec

Muster und technische Informationen: sales@celluforce.com +1-514-360-1023

Website: www.celluforce.com

Medienkontakt: Sébastien Corbeil, Präsident CEO