© Foto: Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DE

Während die USA weiter auf Öl und Gas setzen, baut China seine Macht in sauberer Energie massiv aus und sichert sich die Zukunft der globalen Industrie.Ein leerstehendes Lager nördlich von Denver sollte eigentlich für Hightech-Produktion stehen. Der Gouverneur von Colorado, Jared Polis, lobte den Plan eines kalifornischen Unternehmens, dort eine Batteriefabrik zu errichten, als Schritt, "die Zukunft zu betreiben". Doch Amprius Technologies zog sich Anfang des Jahres zurück, noch bevor ein Steuerpaket von Präsident Trump verabschiedet wurde. "Das technische Know-how für solche Arbeiten entwickelt sich in den Vereinigten Staaten noch", sagte Amprius-Geschäftsführer Kang Sun. "In der …