Berlin (ots/PRNewswire) -- Das umfangreiche Zugangebot des nationalen tschechischen Bahnbetreibers Ceské dráhy ist nun auf Omio verfügbar.- Internationale und einheimische Reisende profitieren von einer größeren Streckenauswahl auf ihren Zugreisen.- Omio stärkt mit der Partnerschaft seine Position als führende Plattform für multimodales Reisen in Europa.Omio (https://de.omio.com/), die führende multimodale Buchungsplattform, und Ceské dráhy (CD), der nationale tschechische Bahnbetreiber, haben heute eine umfangreiche Partnerschaft bekanntgegeben. Die Kooperation ermöglicht Omio-Kund:innen seit Anfang September die Nutzung des breitgefächerten Angebots von Ceské dráhy - einschließlich Regio-, InterCity- und EuroCity-Fernverbindungen sowie Hochgeschwindigkeitszügen wie Railjet und Comfortjet. Omio stärkt mit der Partnerschaft seine Position als führende Plattform für multimodales Reisen. Als wichtiger Vertriebspartner macht Omio das vollständige Streckenangebot von Ceské dráhy verfügbar.Reisende profitieren von einer größeren Auswahl auf ihren Zugreisen durch Europa. Die Partnerschaft ermöglicht einen nahtlosen grenzüberschreitenden Zugverkehr zwischen Tschechien und Deutschland (Berlin, Dresden, München), Österreich (Wien, Linz, Graz), Schweiz (Zürich), Slowakei (Bratislava, Košice), Ungarn (Budapest) und Polen (Warschau, Krakau, Kattowitz) sowie Zugang zu zahlreichen Verbindungen innerhalb Tschechiens, etwa nach Prag, Brünn, Ostrava, Plze\u0148 und Ceský Krumlov. Das Angebot ist ideal für internationale Reisende, die Prag besuchen und die verborgenen Schätze Tschechiens entdecken möchten. Aber auch einheimische Reisende profitieren von der Kooperation, die neue Möglichkeiten und eine bequeme Buchungsalternative bietet. Omio-Daten zeigen zudem, dass die Nachfrage nach grenzüberschreitenden Verbindungen der Ceské dráhy steigt - besonders bei internationalen Reisenden.Veronica Diquattro, President B2C and Supply, Omio, kommentiert: "Die Partnerschaft mit Ceské dráhy markiert einen wichtigen Meilenstein für Omio und ist ein zentrales Puzzlestück auf dem Weg zu einem vollständig vernetzten, multimodalen Reiseangebot in Europa. Internationale Reisende haben nun einen noch nahtloseren Zugang und mehr Auswahl, um den Kontinent per Bahn zu erkunden - und ihr Reiseerlebnis damit weiter zu verbessern."Petr Vondrácek, Direktor der Geschäftseinheit Personenverkehr, Ceské dráhy, ergänzt:"Die Kooperation mit Omio ist für Ceské dráhy ein weiterer Schritt, um unsere Dienstleistungen für Fahrgäste aus aller Welt verfügbar zu machen. Durch diese Partnerschaft öffnen wir uns einer breiteren Zielgruppe und erleichtern dieser die Planung und Durchführung ihrer Reisen - sowohl innerhalb Tschechiens als auch ins Ausland. Unser gemeinsames Ziel ist es, Zugreisen als moderne, umweltfreundliche und benutzerfreundliche Mobilitätsform in ganz Europa zu fördern."Ceské dráhy ist der jüngste Neuzugang in einer umfangreichen Liste von Omio-Partnern. Allein in diesem Jahr hat das Unternehmen mehr als 60 Fluggesellschaften und Hunderte von Anbietern im Bereich Bodentransport in sein Portfolio integriert. Weltweit bringt Omio Tausende von Verkehrsanbietern aus den Bereichen Bahn, Bus, Flug, Fähre und Flughafentransfer in Europa, Nordamerika und Südostasien zusammen und bietet Reisenden eine unvergleichliche Auswahl und maximalen Komfort.joerdis@opnrs.comÜber Omio:Über Ceské dráhy:Pressekontakt:Jördis Lüdkejoerdis@opnrs.comSeit ihrer Gründung im Jahr 2013 ermöglicht die Omio-Gruppe ihren Kundinnen und Kunden, neue Arten des Reisens zu entdecken. Dank der beiden miteinander verknüpften Plattformen Omio und Rome2Rio sind wir die weltweit führende Plattform für Suche, Vergleich und Buchung von Reisen. Wir unterstützen unsere Kundinnen und Kunden bei ihrem Wunsch, Europa, die Vereinigten Staaten, Kanada und Südostasien per Zug, Bus, Flug und Fähre zu erkunden. Omio verkauft täglich über 80.000 Tickets, beschäftigt über 430 Mitarbeiter aus mehr als 50 Ländern und unterhält Büros in Berlin, Prag, Melbourne, London und Bangalore. Die Omio-Gruppe bietet ihren Kundinnen und Kunden Reisen, die sie bewegen.Mehr unter omio.com.Ceské dráhy (CD) ist der größte tschechische Bahnbetreiber und setzt täglich durchschnittlich 6.600 Züge ein. Im Jahr 2024 beförderte CD insgesamt 168,8 Millionen Fahrgäste. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen stark in die Modernisierung seines Fuhrparks investiert. Für den internationalen Verkehr ist die Anschaffung moderner ComfortJet-Züge sowie Vectron-Lokomotiven geplant, die Geschwindigkeiten von bis zu 230 km/h erreichen können. Im Regionalverkehr setzt CD neue elektrische RegioPanter-Züge und RegioFox-Dieseltriebwagen ein. Zudem war Ceské dráhy das erste Eisenbahnunternehmen in Tschechien, das batterieelektrische Triebzüge eingeführt hat, die sowohl auf elektrifizierten als auch auf nicht elektrifizierten Strecken verkehren können. Das Unternehmen bietet außerdem internationale Verbindungen an, mit denen Fahrgäste direkt und komfortabel von Prag beispielsweise nach Berlin, Wien, Zürich, Bratislava, Budapest, Warschau und künftig sogar bis nach Kopenhagen reisen können.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2778647/Omio_CD_Partnership.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2778646/Omio_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/omio-geht-strategische-partnerschaft-mit-eske-drahy-ein-und-erweitert-angebot-fur-grenzuberschreitende-zugverbindungen-in-europa-302563323.htmlOriginal-Content von: Omio Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172471/6123023