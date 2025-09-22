- Ab dem 2. Oktober 2025 bietet Broadcom für vSphere 7 keinen technischen Support, keine Sicherheitspatches und keine Updates mehr an -

- Spinnaker Support unterstützt Unternehmen während der gesamten Nutzungsdauer von vSphere 7 -

Spinnaker Support (Spinnaker), der Spezialist für Oracle-, SAP- und VMware-Software-Support, dem mehr als 1.000 Kunden weltweit vertrauen, darunter zahlreiche der weltweit führenden Banken, Telekommunikationsunternehmen und Versorgungsunternehmen, wird Unternehmen, die vSphere 7 einsetzen, zeitlich unbegrenzte Supportleistungen anbieten. Damit können Unternehmen auch nach dem Ende des allgemeinen Supports durch Broadcom am 2. Oktober 2025 vSphere 7 so lange nutzen, wie sie wollen.

Ab dem 2. Oktober 2025 wird Broadcom keinen technischen Support, keine Sicherheitspatches und keine Updates mehr für vSphere 7.x bereitstellen. Um weiterhin Support zu erhalten, müssen Kunden auf eine neuere Version upgraden. Entscheiden sich Kunden gegen ein Upgrade oder verfügen sie einfach nicht über das dafür erforderliche Budget, werden ihre Systeme anfällig.

"Die Botschaft von Broadcom an die Kunden lautet: 'Aktualisieren Sie jetzt oder bleiben Sie auf der Strecke.' Wir halten das für falsch", erklärt Shane O'Rourke, Senior Director of VMware Global Support Services bei Spinnaker Support. "Darum geben wir heute bekannt, dass VMware-Kunden, die vSphere 7 nutzen, dies so lange tun können, wie sie möchten, und weiterhin von unserem Team aus VMware-Experten unterstützt werden. Dies verdeutlicht einmal mehr die Einstellung von Broadcom gegenüber seinen Kunden, die letztlich zu einem Upgrade gezwungen werden auch wenn sie mit ihrer aktuellen Version zufrieden sind."

"Viele Kunden arbeiten weiterhin mit Version 7, oft weil sie 'einfach funktioniert' und niemand etwas reparieren will, was nicht kaputt ist. Mit dem Auslaufen des Supports steigen jedoch die Risiken für diese Anwender: Sie erhalten keine CVEs und Zero-Day-Patches mehr und haben keinerlei Garantien, wenn eine essenzielle Funktion ausfällt. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, sich auf die Interessen Ihres Unternehmens zu besinnen und zu überlegen, was für Ihre Anwendungsfälle und Ihre Umgebung am besten ist unabhängig davon, was der Anbieter-Lebenszyklus vorsieht", ergänzt O'Rourke.

David McDougall, CRO, Spinnaker Support, kommentiert: "Seit der Übernahme von Broadcom ist Ambiguität das Einzige, auf das wir uns verlassen können. Die Kunden misstrauen den geänderten Lizenzbedingungen, viele lehnen die Umstellung auf ein Abonnementmodell ab, und die meisten wollen einfach nur vermeiden, immer wieder von Preiserhöhungen, neuen Bedingungen oder durch den Anbieter erzwungenen Upgrades überrascht zu werden. VMware hat viele Kunden ungewollt dazu gebracht, ihre Umgebungen ohne Support zu betreiben. Die Entscheidung, den Supportvertrag zu kündigen, trifft niemand ohne sorgfältige Überlegungen. Angesichts der Änderungen bei VMware sehen jedoch viele Kunden keine Alternative. Deshalb sollten Unternehmen wissen, dass eine alternative Support-Option existiert."

