Zusammen mit dem Athleten und Mitgründer Keegan Bradley führt Echo Sammlerstücke auf Investmentniveau ein, die numismatische Tradition mit berühmten Ereignissen und Persönlichkeiten im Sport verbinden.

Echo Collectibles ist ein Pionier, der Sammlerstücke aus Gold und Silber mit Sportmotiven in begrenzter Auflage herausbringt. Das Unternehmen stellt nun offiziell mit dem Ryder Cup und dem PGA of America die Ergebnisse seiner neuen Partnerschaft vor. Echo setzt in puncto Erinnerungsstücke neue Maßstäbe: Handwerkskunst auf hohem Niveau und berühmte Sportereignisse werden verschmolzen, um Fans und Sammlern greifbare, wertvolle Stücke von historischer Dimension zu bieten.

Gegründet wurde das Unternehmen vom Branchenveteran Mark Salzberg und dem Startup-Veteran Kentaro Kawamori. Die erste Kollektion von Echo feiert den 2025 U.S. Ryder Cup Kapitän, Athleten und Mitgründer Keegan Bradley. Die limitierte Ausgabe mit NGC-zertifizierten Münzen aus Gold und feinem Silber werden in betrugssicheren Haltern mit luxuriösem Aufdruck präsentiert. Diese Stücke, die sich auch als Erbgut eignen, vereinen den typischen Wert von Edelmetallen mit großen Gefühlen, die sportliche Ereignisse hervorrufen. So bleiben Fans und Sammler ihren Idolen verbunden und können gleichzeitig investieren.

Dies sind einige der wichtigsten Produkte:

Die Münze mit 1 Unze 24K-Gold, limitiert auf 100 nummerierte Einzelstücke, handsigniert von Keegan Bradley mit einem Reverse Proof-Finish, $6.950.

Die Münze mit 0,5 Unze 24K-Gold, limitiert auf 200 Stücke, ebenfalls handsigniert und zertifiziert, $3.550.

Die Münze mit 1 Unze feinem Silber, limitiert auf 2.500 Stück und handsigniert, $695.

Die Münze mit 1 Unze feinem Silber, limitiert auf 2.500 Stück, nicht signiert, $245.

"Hochwertige Sammlerstücke wie diese verändern die Art und Weise, wie Golf und andere Sportarten sich mit ihren Communities verbinden," sagte Keegan Bradley, PGA Tour Winner und 2025 U.S. Ryder Cup Captain. "In meiner Doppelrolle als aktiver Teilnehmer und Mitgründer sehe ich das als einen Weg, das Spiel zu ehren und Fans gleichzeitig ein wertvolles, teilbares Stück von historischer Dimension zu bieten."

"Ich bin seit mehr als 40 Jahren in der Branche für Sammlerstücke aktiv und während dieser Zeit ist eine Marktlücke für hochwertige Sammlerstücke aus Edelmetallen mit Bezug zu großen Sportereignissen entstanden," sagte Salzberg. "Echo erfüllt nun diesen Bedarf und verbindet numismatisches Fachwissen mit der Passion für Sport. Das Ergebnis sind wertvolle Stücke, die rar und sehr bedeutend sind. Für unsere Partner ist dies eine Gelegenheit, sich auf hohem Niveau mit ihren Fans zu verbinden und gleichzeitig bleibende Werte zu erschaffen."

Echo Collectibles vereint Handwerkskunst, strenge Authentifizierung und Storytelling über Athleten. So entsteht eine skalierbare Plattform, mit deren Hilfe Sportorganisationen die Beziehung zu Fans vertiefen, neue Umsatzströme erschließen und ihre größten Momente festhalten können. Echo lädt Fans, Investoren und Partner ein, eine neue Generation von Sammlerstücken kennenzulernen. Für das vierte Quartal 2025 ist die Einführung von weiteren Marken geplant.

Weitere Informationen können Sie über folgende E-Mail anfordern: media@echocollectibles.com und besuchen Sie: www.echocollectibles.com

ÜBER ECHO COLLECTIBLES

Echo Collectibles ist ein Pionier für hochwertige Sammlerstücke aus Gold und Silber mit Bezug zu Sportereignissen in beschränkter Auflage. Sie verbinden den zeitlosen Charakter von Sammlerstücken mit großen Momenten im Sport. Das Unternehmen wurde vom Branchenveteran Mark Salzberg gegründet und füllt eine einzigartige Marktlücke durch signierte Münzen aus Gold und Silber in Premiumqualität so wie die exklusive Keegan Bradley 2025 U.S. Ryder Cup Captain Kollektion. Die Sammlerstücke verewigen erfolgreiche Sportteams, Athleten und Events. Die Münzen werden mit äußerster Sorgfalt hergestellt und bieten Fans sowie Investoren greifbare, wertvolle Stücke von historischer Dimension, die in betrugssicheren Haltern präsentiert werden. Die Auflage ist begrenzt, was genau überwacht wird. Echo setzt neue Maßstäbe, wenn es um Sport-Erinnerungsstücke geht und steigert dabei den Umsatz der Partner. www.echocollectibles.com.

