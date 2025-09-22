Lomagna, Italien (ots/PRNewswire) -Lusochimica S.p.A., ein Unternehmen der Menarini-Gruppe, das auf die Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es von der Europäischen Kommission das angesehene STEP-Siegel erhalten hat. Dieses Qualitätssiegel würdigt das Potenzial vielversprechender Projekte im Bereich der sauberen Technologien und bescheinigt ihre Exzellenz. Der Preis wurde für das Projekt SmartNEBI verliehen, eine innovative Initiative, die auf eine nachhaltigere und effizientere Synthese von Nebivolol abzielt, einem bewährten Wirkstoff, der zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt wird.Das Projekt SmartNEBI wird von der HaDEA, einer Exekutivagentur der Europäischen Kommission, verwaltet und im Rahmen von EU4Health finanziert, dem EU-Finanzierungsprogramm, das unter anderem darauf abzielt, grenzüberschreitende Gesundheitsprobleme durch qualitativ hochwertige, innovative Projekte im Gesundheitssektor zu lösen. Damit wird der strategische Beitrag von SmartNEBI zu den Zielen der Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) hervorgehoben und sein Wert für die technologische und industrielle Entwicklung Europas gewürdigt.Die Innovation hinter SmartNEBI liegt in der synergetischen Integration von Biokatalyse- einem Verfahren, das Enzyme als biologische Katalysatoren nutzt, um chemische Umwandlungen auf selektive, effiziente und umweltfreundliche Weise voranzutreiben - und flow chemistry, die es ermöglicht, Operationen mit größerer Effizienz und unter sichereren Bedingungen durchzuführen, mit verbessertem Wärme- und Stofftransfer. Diese Kombination ermöglicht eine produktivere, skalierbare und nachhaltige Synthese von Nebivolol, was zu einer geringeren Umweltbelastung führt, insbesondere in Bezug auf den Energieverbrauch."Wir sind sehr stolz auf diese Anerkennung, die das Engagement der Menarini-Gruppe für die Forschung und die Entwicklung innovativer Lösungen für die gesamte pharmazeutische Industrie sowie die Fähigkeit unseres Grants & Funding-Teams, unsere Spitzenleistungen auf europäischer Ebene zu fördern, bestätigt", so Roberto Falorni, General Manager von Lusochimica S.p.A. . "SmartNEBI ist ein strategisches Projekt für Lusochimica und stellt einen wichtigen Schritt in Richtung einer umweltfreundlicheren, sichereren und effizienteren Arzneimittelproduktion dar. Es reduziert den Lösungsmittelverbrauch, optimiert den Energieverbrauch und stärkt die Stabilität der Nebivolol-Lieferkette - ein wichtiges Medikament für die Gesundheit von Millionen von Patienten weltweit."Über Lusochimica S.p.A.Lusochimica S.p.A. ist ein italienisches Unternehmen der Menarini-Gruppe, das sich mit der Produktion und Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) und der Entwicklung skalierbarer Herstellungsverfahren beschäftigt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Lomagna (LC) und betreibt drei Produktionsstätten in Lomagna, Pisa und Casaletto Lodigiano (LO). Alle Produktionsprozesse entsprechen streng den internationalen cGMP-Standards.www.lusochimica.itÜber die Menarini-GruppeDie Menarini-Gruppe ist ein Pharma- und Diagnostikunternehmen mit Hauptsitz in Florenz, das in 140 Ländern weltweit tätig ist. Mit einem konsolidierten Umsatz von 4,603 Milliarden Euro und mehr als 17.000 Mitarbeitern betreibt das Unternehmen 9 Forschungs- und Entwicklungszentren und ist in den wichtigsten therapeutischen Bereichen tätig, darunter Kardiologie, Onkologie, Gastroenterologie, Pulmologie, Infektionskrankheiten, Diabetologie, Entzündungen und Analgesie. Die pharmazeutische Produktion erfolgt in 18 Produktionsstätten in Italien und im Ausland, wo jährlich über 609 Millionen Packungen hergestellt und auf fünf Kontinenten vertrieben werden. Menarinis herausragende Produktionsleistungen tragen mit höchsten Qualitätsstandards konsequent zur globalen Patientengesundheit bei.www.menarini.comSTEP - Strategic Technologies for Europe Platform, von der EU Anfang 2024 ins Leben gerufen, um die europäische Industrie zu unterstützen und Investitionen in kritische Technologien in ganz Europa zu fördern.Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union oder von HaDEA wider. 