Die Experten von Jefferies haben eine Liste mit Branchen und Einzelwerten erstellt, wo die Chancen für Anlegerinnen und Anleger jetzt am größten sind. Technologieunternehmen dominieren auch in diesem Jahr Angetrieben von den Entwicklungen um Künstliche Intelligenz geben am Aktienmarkt auch in diesem Jahr Technologiewerte den Ton hat. Mit einem Plus von 17,2 Prozent liegt der Nasdaq 100 klar über dem US-Gesamtmarktindex S&P 500, der bislang Zuwächse von 13,3 Prozent verzeichnet hat. Die Schattenseite der anhaltenden Tech-Rallye sind jedoch die hohen Bewertungen. Während das Kurs-Gewinn-Verhältnis für den S&P 500 laut Wall Street Journal aktuell bei 25,3 liegt, werden Nasdaq-Unternehmen
