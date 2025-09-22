NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell und seine Schätzungen überarbeitet und trage damit den Restrukturierungsaufwendungen des Sportwagenbauers Rechnung, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Eine Überraschung seien diese aber wohl nicht für den Markt./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 17:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 17:34 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000PAG9113
ISIN: DE000PAG9113
