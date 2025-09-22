© Foto: UnsplashDer US-Dollar gewann gegenüber Euro und Schweizer Franken nach der Leitzinssenkung der Federal Reserve. Die kleine Gewinnserie scheint jetzt aber wieder vorbei zu sein. Der US-Dollar beendete am Montag seine dreitägige Gewinnserie gegenüber Euro und Schweizer Franken. Der Greenback pendelt aktuell wieder um die Niveaus, die er schon vor der jüngsten Fed-Entscheidung erreicht hatte. Der Präsident der Federal Reserve Bank von St. Louis, Alberto Musalem, erklärte gegenüber Reuters, er habe die Zinssenkung bei der Fed-Sitzung vergangene Woche unterstützt - als Vorsichtsmaßnahme zum Schutz des Arbeitsmarktes -, fügte jedoch hinzu, dass es angesichts einer über dem 2 Prozent-Ziel der Fed …Den vollständigen Artikel lesen ...
