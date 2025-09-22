Der schottische Hersteller wird ab 2026 insgesamt 17 Elektro-Busse an den Betreiber First Bus liefern, der diese im westenglischen Bath einsetzen wird. Die Antriebstechnik der Fahrzeuge stammt von dem süddeutschen Unternehmen Voith und soll besonders effizient sein. Der auf Linien- und Reisebusse spezialisierte Hersteller Alexander Dennis hat einen Großauftrag von der privaten Busgesellschaft First Bus erhalten. Das noch in Schottland ansässige Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
