MAILAND, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BetaGlue® Therapeutics (im Folgenden "BetaGlue" oder "das Unternehmen"), ein auf Onkologie spezialisiertes Unternehmen, das die innovative Radiotherapie-Plattform YntraDose® für die gezielte und personalisierte Behandlung nicht resezierbarer solider Tumoren entwickelt, gab heute einen Wechsel an der Unternehmensspitze bekannt: Dr. Colin Story wird als CEO von Alexis Peyroles abgelöst, der zum neuen Chief Executive Officer ernannt wurde. Peyroles ist seit dem 19. Mai 2025 Mitglied des Vorstands.

"Wir freuen uns, Alexis als neuen CEO von BetaGlue willkommen zu heißen. Dank seiner umfassenden Erfahrung in Führungspositionen im Bereich Life Sciences, insbesondere in der Onkologie, wird er BetaGlue® dabei unterstützen, die neuartige, auf Yttrium-90 basierende 'Radiotherapie von innen'-Plattform YntraDose® beim nicht resezierbaren, lokal fortgeschrittenen Pankreasadenokarzinom (LA-PDAC) sowie bei weiteren soliden Tumorindikationen voranzubringen", sagte Mike Cogswell, Vorstandsvorsitzender. "Im Namen des Vorstands danken wir Colin herzlich für seinen maßgeblichen Beitrag zur Entwicklung unseres Unternehmens. Wir wissen seine Führung, seine Vision und die bedeutenden Leistungen, die er in den vergangenen drei Jahren zum Erfolg von BetaGlue beigetragen hat, sehr zu schätzen."

"Es war mir eine große Ehre, BetaGlue® in dieser wegweisenden Entwicklungsphase zu leiten, die nur dank eines herausragenden Managementteams möglich war. Ich bin zuversichtlich, dass das Unternehmen unter der Leitung von Alexis weiterhin erfolgreich wachsen wird", sagte Dr. Colin Story.

Alexis Peyroles verfügt über umfassende Expertise in der Onkologie und langjährige Führungserfahrung im Sektor Life Sciences. Er hat erfolgreich Unternehmen aufgebaut und weiterentwickelt, Wachstumsstrategien für kommerzialisierte Produkte umgesetzt und in jüngerer Zeit Programme erfolgreich durch die klinische Entwicklung geführt. Er hat mehrere Unternehmen erfolgreich durch strategische Transaktionen, Partnerschaften und Börsengänge mit einem Gesamttransaktionsvolumen von bis zu 1,6 Milliarden Euro begleitet. Dank seiner Kombination aus wissenschaftlicher Vision und Erfahrung in strategischen Partnerschaften kann BetaGlue® seine klinische Pipeline erweitern und zugleich durch starke Allianzen den Unternehmenswert nachhaltig steigern.

"Ich freue mich sehr, Teil von BetaGlue® zu werden. Ich schätze das solide Fundament, das Colin bei BetaGlue® gelegt hat, das starke Team, das er aufgebaut hat, und die Chance, die bahnbrechende interne Radiotherapie-Plattform weiterzuentwickeln. YntraDose® stellt einen Durchbruch in der Anwendung der Radiotherapie bei soliden Tumoren dar. Meine Priorität als CEO wird es sein, klinische Meilensteine voranzutreiben, strategische Allianzen zu fördern und BetaGlue® für nachhaltiges Wachstum zu positionieren", sagte Alexis Peyroles, CEO von BetaGlue®.

Über BetaGlue Therapeutics

BetaGlue® Therapeutics ist ein italienisches Unternehmen im Bereich Onkologie in der klinischen Entwicklungsphase, das die innovative Radiotherapie-Plattform YntraDose® für die gezielte lokale Behandlung nicht resezierbarer solider Tumoren entwickelt. Bei der Entwicklung seiner Produkte wird BetaGlue® von einem globalen Clinical Advisory Board sowie von führenden nationalen und internationalen Experten unterstützt.

Website: https://betaglue.com// Kontakt: info@betaglue.comLinkedIn: Hier