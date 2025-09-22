CHONGQING, China, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 20. bis 23. September fanden die 20. China International Mountain Outdoor Sports Open im Stadtbezirk Wulong der westchinesischen Metropole Chongqing statt, die als Chinas "Bergstadt" bekannt ist.

Als internationales Sportevent der Klasse A für Berg- und Outdoorsport bot der Wettkampf in diesem Jahr nicht nur sportliche Spitzenleistungen, sondern zeigte auch eindrucksvoll, wie eng Wulong Sport, Wirtschaft, Kultur und Tourismus miteinander verknüpft.

Seit seiner Gründung im Jahr 2003 hat sich der Wettbewerb zu einem der weltweit einflussreichsten Outdoor Cross Country Events entwickelt. Der Wettkampf ist kontinuierlich gewachsen, das sportliche Niveau stetig gestiegen und seine internationale Reichweite deutlich ausgeweitet worden. In diesem Jahr zog das Event 35 Elite-Profiteams aus zahlreichen Ländern und Regionen an, darunter China, Neuseeland und Australien.

Dank dieses erstklassigen Events konnte der Stadtbezirk Wulong die Integration von "Sport + Tourismus" weiter vorantreiben und neue Impulse für die regionale Entwicklung setzen.

In den vergangenen Jahren hat Wulong strategisch ein vielfältiges Angebot entwickelt, um sich als landesweit führendes Outdoor-Sportziel zu etablieren. Dieses Angebot reicht von Eis- und Schneetourismus über Polo bis hin zu Gleitschirm- und Ultraleichtflügen sowie Wohnmobil-Camping. So wurde das Motto eindrucksvoll umgesetzt: "Grüne Berge und klare Gewässer bilden die Kulisse, Outdoor-Sport steht im Mittelpunkt, und die Region zieht daraus Nutzen."

Die Zahlen der Kultur- und Tourismuskommission von Wulong zeigen, dass der Bezirk von Januar bis August 2025 insgesamt 34,94 Millionen Besucher verzeichnete und dabei Tourismuseinnahmen von über 15 Milliarden Yuan erzielte. Davon entfielen 6,4 Millionen Besuche und 2,7 Milliarden Yuan an Einnahmen auf den Sporttourismus.

Als dauerhafter Austragungsort der China International Mountain Outdoor Sports Open baut Wulong sein Outdoorsport-Ökosystem kontinuierlich aus - eine Verbindung von Wettkämpfen, Freizeitangeboten und Konsummöglichkeiten, unterstützt durch gezielte politische Maßnahmen, konkrete Projekte und die Zusammenarbeit verschiedener Sektoren.

Zu den bisherigen Initiativen zählen der Wulong-Plan für die Outdoor-Sportindustrie (2023-2030) sowie eine strategische Kooperation mit dem Bergsport-Managementzentrum der chinesischen Generalverwaltung für Sport. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung eines Zentrums für Berg- und Outdoorsport. Darüber hinaus hat die innovative Tourismuspass-Politik von Wulong beeindruckende Ergebnisse erzielt: Von Januar bis August nutzten 337.500 Passinhaber die Möglichkeit, lokale Sehenswürdigkeiten zu besuchen, und führten dabei 5,788 Millionen Besuche durch, was Ausgaben von 453,8 Millionen Yuan zur Folge hatte. Dies entspricht einem deutlichen Wachstum im Vergleich zum Vorjahr.

Mit Blick in die Zukunft will Wulong die "Outdoor +"-Projekte weiter ausbauen und dabei Bereiche wie "Outdoor + Tourismus", "Outdoor + Bildung" und "Outdoor + Landwirtschaft" stärker integrieren. Geplant sind zudem die Erschließung von Niedrigflug-Tourismusrouten und die Zusammenarbeit mit bekannten Attraktionen wie Zhangjiajie, um einen "Lufttourismus-Korridor" zu schaffen. Ziel ist ein nahtloser Konsumkreislauf, bei dem "Besucher nach Wettkämpfen reisen und unterwegs einkaufen können."

