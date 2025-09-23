EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nucletron Electronic AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Nucletron Electronic AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Ort: http://web.nucletron.ag/fileadmin/Finanzberichte/2025/NUCAG_Halbjahresfinanzbericht_2025.pdf
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nucletron Electronic AG
|Riesstraße 8
|80992 München
|Deutschland
|Internet:
|www.nucletron.ag
