Die britische Niederlassung des Entwicklers, die in Arada London umbenannt wird, hat 10.000 Einheiten in 11 Projekten in der Pipeline

Arada hat seine Expansion in den britischen Wohnungsmarkt durch den Erwerb einer 75-prozentigen Beteiligung an Regal, einem der führenden Entwickler von Wohn- und Mischnutzungsprojekten in London, bekannt gegeben.

Dies markiert den Eintritt von Arada in den britischen Markt und die zweite internationale Expansion des Unternehmens, die im Einklang mit seiner Strategie steht, sein Geschäft geografisch auszubauen und zu diversifizieren. Nachdem Arada seit seiner Gründung im Jahr 2017 bereits eine starke Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgebaut und 2024 nach Australien expandiert hat, verschafft die Übernahme von Regal dem Unternehmen eine unmittelbare Präsenz auf dem Londoner Markt und eine Plattform, auf der es schnell und in großem Umfang liefern kann.

Im Rahmen der Transaktion stellt Arada außerdem zunächst 2,5 Milliarden AED Kapital für den Erwerb und die Investition in das 150 Mitarbeiter starke Unternehmen Regal bereit, das zu Arada London werden soll. Die Übernahme des Unternehmens, das auf eine 30-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken kann, durch Arada wird die Fertigstellung der bestehenden 10.000 Wohneinheiten von Regal beschleunigen, mit dem Ziel, diese Zahl in den nächsten drei Jahren mehr als zu verdreifachen.

Seine Hoheit Scheich Sultan bin Ahmed Al Qasimi, Chairman von Arada, sagte: "London ist eine der weltweit führenden Städte, und unsere Expansion in diesen Markt ist für Arada ein strategischer Schritt, um der starken Nachfrage nach Wohnraum gerecht zu werden. Diese Investition bietet eine bedeutende Chance, die Fertigstellung neuer Wohnimmobilien in London zu beschleunigen, was voll und ganz mit der langfristigen Strategie von Arada übereinstimmt, hochwertige Projekte zu entwickeln, die den Menschen ein gesünderes und wohlhabenderes Leben ermöglichen."

Ahmed Alkhoshaibi, Group Chief Executive Officer von Arada, sagte: "Wir sind beeindruckt von der Plattform, die das Regal-Team aufgebaut hat, sowie von den inspirierenden Projekten, die sie umsetzen und die unseren eigenen langfristigen Fokus auf Erfahrung, Annehmlichkeiten und den Kunden widerspiegeln. Dank der umfassenden Kompetenzen von Arada in den Bereichen Design und Placemaking, seiner Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Projekten und seiner Kapitalressourcen sind wir gut aufgestellt, um die Entwicklung von Regal zu unterstützen und neue Wachstumschancen zu erschließen."

Jonathan Seal, Chief Executive von Regal, fügte hinzu: "In den letzten 30 Jahren hat sich Regal einen Ruf als Partner von Unternehmen erarbeitet, die unsere langfristige Vision und unser tiefes Verständnis der Immobilienbranche teilen. In diesem Sinne haben wir Arada sorgfältig als unseren Partner ausgewählt, ein Unternehmen, das die Ambitionen unseres Managementteams teilt, die Skyline von London weiter zu prägen."

Der Wert der Projekte von Arada in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien beläuft sich auf über 95 Milliarden AED, umfasst mehr als 42.000 Einheiten, von denen bereits über 10.000 fertiggestellt sind.

Seit seiner Gründung hat Regal über 4.000 Wohneinheiten und 1 Million Quadratfuß Gewerbefläche auf der Grundlage eines vollständig integrierten Modells gebaut. Im Rahmen der Transaktion werden sowohl die Führungskräfte von Regal als auch die Gründer des Unternehmens weiterhin im Unternehmen tätig sein.

Über Arada

Arada wurde 2017 gegründet, um Räume zu schaffen, die es Menschen ermöglichen, ein gesünderes, glücklicheres und sinnvolleres Leben zu führen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde von zwei der angesehensten Geschäftsleute der Golfregion gegründet, Seiner Hoheit Scheich Sultan bin Ahmed Al Qasimi und Seiner Königlichen Hoheit Prinz Khaled bin Alwaleed bin Talal.

Der Tätigkeitsbereich von Arada umfasst Immobilienentwicklung, Einzelhandel, Bildung, Gesundheitswesen, Fitness, Wellness und Gastgewerbe.

Arada betreibt außerdem ein Portfolio ergänzender Marken und Erlebnisse, darunter große Fitnessstudios, Gastronomie- und Einzelhandelsimmobilien, soziale Initiativen und Besucherattraktionen.

