Krypto-Experte ruft deswegen das Ende des Krypto-Zyklus aus

Während viele Krypto-Experten nur von einer temporären Korrektur des Marktes rechnen, hat ein bekannter Analyst nun eine Warnung ausgesprochen. Denn seiner Meinung nach würde es kein Blowoff-Top mehr geben. Stattdessen würden die Kryptoinvestoren seit Jahren erstmalig mit der harten Realität von echten Bewertungen konfrontiert werden. Was dies im Einzelnen bedeutet und worauf sich Investoren einstellen sollten, erfahren Sie jetzt hier.

Das Ende der Spekulation? Warum dieser Krypto-Zyklus anders ist!

Nach der Einschätzung des viel beachteten Krypto-Experten Ansem würde sich dieser Krypto-Zyklus fundamental von anderen unterscheiden. Allerdings bezieht er sich damit nicht auf das institutionelle Interesse, welches laut Ansicht von Analysten wie Matt Hougan von Bitwise zu einem länger als üblichen Bullenmarkt führen wird.

Im Gegensatz zu ihnen schätzt er eine Euphorie wie aus den vorherigen Bullenmärkten wie in dem Jahr 2021 als übertrieben ein, da bei den meisten Altcoins bisher nur niedrigere Hochs gesehen wurden. Demnach sei die Liquidität seiner Meinung nach in an andere Assets wie Edelmetalle und Aktien geflossen.

Diese Entwicklung führt Ansem darauf zurück, dass wir nun den Höhepunkt der durch reine Spekulationen getriebenen Krypto-Preise hinter uns hätten. Damit ist es ein Kontrast zu den Zeiten, als die Anleger noch bereit waren, hohe Transaktionsgebühren für ein Investment in Kauf zu nehmen, um in den nächsten Moonshot-Coin zu investieren.

doge is good analog for this cycle



2021 was absolutely batshit insane with how high we pumped altcoins, covid crash directly into never before seen fed-assisted economic stimulus



this cycle has been lower highs across board for most altcoins, and liquidity has flowed elsewhere… pic.twitter.com/dLV8GsB0yn - Ansem (@blknoiz06) September 22, 2025

Im Unterschied zu anderen glaubt er ebenfalls nicht daran, dass die Kryptowährungen wegen des bullischen Aktienmarkt ebenfalls steigen müssten. Außerdem erwartet er nicht, dass der US-Dollar kollabiert und das gesamte Kapital aus Aktien und Anleihen in den Krypto-Markt strömt oder eine Zinssenkung bullisch sein muss.

Aber auch auf das von manchen ersehnte Blowoff-Top hofft er nicht mehr. Stattdessen rechnet er in den nächsten 6 Monaten mit einer Korrektur und erst ab der zweiten Jahreshälfte 2026 bis 2028 wieder mit neuen Hochs des Krypto-Marktes. Diese Meinung würde sich nur angesichts eines SOL-Preises von 250 USD und eines BTC-Kurses von 120.000 USD ändern.

Vom Meme zur Realität: Warum Blockchains jetzt echte Zahlen nachweisen müssen

Indessen würde die Bewertungen des Krypto-Marktes laut Ansem immer stärker von fundamentalen Faktoren wie dem Umsatz getrieben werden. Schließlich können langfristig auch nur die Blockchains überleben, welche echte Umsätze generieren und wirtschaftlich nachhaltig operieren. Somit werden Anleger auch kritischer, ob ein Projekt wirklich ein Produkt-Markt-Fit erreicht oder nur auf Hype setzt, wie auch bei Bitcoin.

Aufgrund der makroökonomischen Lage würde sich dieser Trend laut dem Krypto-Experten sogar noch einmal verstärken. Zudem würden einige vermehrt erkennen, dass man nicht vollständig neue Geschäftsmodelle entwickeln und vorantreiben muss, sondern einfach nur bestehende Unternehmen mit der Blockchain bereichern kann.

Bitcoin vs. Mag7 in 2025 | Quelle: Tradingview

Daher hätten sich seiner Ansicht nach einige Aktien deutlich besser als Kryptowährungen entwickelt, wie Nvidia mit einem Kursplus von 1.600 % oder Palantir mit 3.000 %. Laut Ansem wird es den Coins zudem schwierig fallen, mit der Attraktivität dieser Geschäftsmodelle mitzuhalten, da Aktien ein besseres Risikoprofil, mehr Liquidität und größere Gewinne hätten.

So kann Bitcoin seine wirtschaftliche Attraktivität steigern

Während manche Chains wie Tron schon tägliche Gebühreneinnahme von 853.762 USD verzeichnen, sind mit der Bitcoin-Blockchain über die vergangen 24 Stunden Gebühren in Höhe von 334.886 USD eingenommen wurden. Allerdings ist dies im Vergleich zu den Mag7 mit 267,7 Mio. USD bis 1,75 Mrd. USD pro Tag noch relativ wenig, obwohl schon ähnliche Bewertungen erzielt werden.

