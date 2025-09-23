Bad Wimpfen (ots) -Lidl in Deutschland setzt seine Siegesserie fort: Zum neunten Mal haben die Verbraucher den Lebensmitteleinzelhändler zum besten Anbieter von Obst und Gemüse gewählt. Der Frische-Discounter steht in der Kategorie "Discount" der renommierten "Fruchthandel Magazin Retail Awards" in acht von zehn Bewertungskriterien an der Spitze.Insgesamt 6.500 Haushalte nahmen an der repräsentativen Umfrage teil und wählten Lidl hinsichtlich Qualität, Nachhaltigkeit, Bio-Produkten, Auswahl, Convenience-Produkten, Beratung, Gestaltung und Spaß auf Platz eins unter den Discountern."Die erneute Auszeichnung mit dem Retail Award zeigt, dass unser Fokus auf Frische und Qualität bei den Kunden ankommt. Wir sehen uns in der Verantwortung, das bestmögliche Angebot für eine gesunde und nachhaltige Lebensweise anzubieten und haben bewusste Ernährung daher fest in unserer Strategie verankert. Unser erneuter Sieg beweist: Bei uns können sich die Kunden auf frisches Obst und Gemüse zum gewohnt günstigen Lidl-Preis verlassen", sagt Christoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf der Lidl Dienstleistung GmbH &. Co. KG.Enge Zusammenarbeit mit deutschen LieferantenGrundlage für diesen Erfolg ist die enge Zusammenarbeit mit über 4.000 deutschen Lieferanten und der klare Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität. Hervorzuheben ist das Bio-Sortiment, das der Lebensmitteleinzelhändler kontinuierlich in Zusammenarbeit mit Bioland weiterentwickelt. Der Großteil der Bioland-Produkte kommt aus Deutschland und vereinzelt aus Südtirol.Auch beim Obst- und Gemüseangebot setzt Lidl auf heimische Herkunft: Rund 45 Prozent aller Obst- und Gemüseartikel stammen aus Deutschland. Der Lebensmitteleinzelhändler garantiert dadurch nicht nur kurze Transportwege und maximale Frische, sondern erfüllt zugleich den Wunsch der Verbraucher nach regionalen Produkten und stärkt die Rolle von Lidl als Partner der deutschen Landwirtschaft. Der Frische-Discounter legt großen Wert auf ein umfassendes Qualitätssicherungssystem, das die gesamte Lieferkette überwacht und dadurch garantiert, dass nur Produkte höchster Qualität in den Filialen angeboten wird. Zudem kontrollieren Frischebeauftragte in all unseren Filialen mehrfach täglich die Ware und sortieren nicht verkaufsfähige Produkte unverzüglich aus.Der Frische-Discounter hat die Auszeichnung der "Fruchthandel Magazin Retail Awards" am 22. September beim Deutschen Obst und Gemüse Kongress in Düsseldorf entgegengenommen.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6123041