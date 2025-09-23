Onego Bio, ein Hersteller von Lebensmittelinhaltsstoffen, der Eiprotein durch Präzisionsfermentation herstellt, hat von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) eine Mitteilung ohne Rückfragen zu Bioalbumen erhalten. Darin bestätigt die Behörde die Einschätzung von Onego Bio, dass sein Flaggschiffprodukt unter den vorgesehenen Anwendungsbedingungen in einer Vielzahl von Lebensmitteln und Getränken als allgemein sicher (GRAS) anzusehen ist.

Mit der Entscheidung der FDA, in Beantwortung von GRAS Notice No. GRN 1249, wird bestätigt, dass Bioalbumen ein hochfunktionelles Ovalbuminprotein mit einer Aminosäuresequenz, die mit der in Hühnereiern identisch ist als Quelle für Nahrungsproteine und beispielsweise als Schäumungs- und Geliermittel sowie als Bindemittel in Backwaren, Getränken, Fleischersatzprodukten, Süßwaren, Saucen und vielem mehr verwendet werden kann.

Bioalbumen wird durch Präzisionsfermentation mit dem Fadenpilz Trichoderma reesei gewonnen. Es liefert hochwertige Nährstoffe und entspricht in seiner Funktionalität dem herkömmlichen Eiprotein. Das Produkt wurde entwickelt, um die Proteinquellen für Lebensmittelhersteller zu diversifizieren, die ein Drittel aller für industrielle Zwecke produzierten Eier verbrauchen. Es gewährleistet eine sichere Versorgung und reduziert zugleich Preisschwankungen und Produktionsunterbrechungen. Die Ergänzung der industriellen Eierversorgung stellt außerdem einen wirksamen Schutz gegen die zunehmende Bedrohung der Lebensmittelsicherheit und der öffentlichen Gesundheit in den gesamten USA durch die Vogelgrippe dar.

"Die GRAS-Mitteilung der FDA ohne weitere Fragen ist ein wichtiger Meilenstein für Onego Bio und der Höhepunkt einer langjährigen wissenschaftlichen Forschungstätigkeit", so Maija Itkonen, CEO und Mitbegründerin von Onego Bio. "Bioalbumen garantiert die gleiche hochwertige Ernährung und Leistungsfähigkeit wie herkömmliches Eiprotein. Unser Vertriebs- und FuE-Team in den USA sammelt weiterhin Proben und bietet einer Vielzahl von Kunden aus der Lebensmittelbranche von handwerklichen Bäckereien bis hin zu großen Lebensmittelherstellern Unterstützung während der Testphase."

Die Ergebnisse der FDA-Untersuchung folgen auf die jüngste Ankündigung von Onego Bio, eine Produktionsstätte in Jefferson County, US-Bundesstaat Wisconsin, zu errichten. Dort will das Unternehmen die Produktion von Bioalbumen skalieren, um der anhaltend starken Nachfrage gerecht zu werden und eine unterbrechungsfreie Versorgung auf allen Ebenen sicherzustellen. Dieser Meilenstein stärkt das Vertrauen von Onego in die Ansiedlung der Anlage für das US-Geschäft und unterstützt die Partnerschaften mit führenden Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, die sichere und nachhaltige Rohstoffe benötigen.

"Bei Onego stehen Integrität und Transparenz im Mittelpunkt unseres Handelns in unserem Geschäft, unserer Technologie, unserem geistigen Eigentum und unserer Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern", kommentiert Itkonen. "Aus diesem Grund haben wir das gesamte FDA-GRAS-Prüfverfahren durchlaufen. Auf der Grundlage dieses Anspruchs bestätigen die Ergebnisse der FDA nun unser Recht auf Vermarktung und vermitteln den Kunden uneingeschränktes Vertrauen in die Verwendung von Bioalbumen als zuverlässiges Nahrungsmittel."

Onego Bio ist ein Hersteller von Lebensmittelinhaltsstoffen, der das Ziel verfolgt, mit seinem Produkt Bioalbumen dem ersten nicht-tierischen Eiprotein mit einer Aminosäuresequenz, die mit der des natürlichen Proteins identisch ist ein resilienteres Lebensmittelsystem zu ermöglichen. Bioalbumen wird durch Präzisionsfermentation hergestellt und entspricht in Geschmack, Nährwert und Verwendbarkeit dem Hauptprotein herkömmlicher Eier bei einer um etwa 90 geringeren Umweltbelastung. Seine einzigartige Vielseitigkeit macht das Produkt zum idealen Inhaltsstoff für eine Vielzahl von Anwendungen und bietet Lebensmittelherstellern zugleich eine verbesserte Kosten- und Lieferstabilität. Weitere Informationen unter www.onego.bio.

