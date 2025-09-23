Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Konjunkturdaten 09:15 Uhr, Frankreich: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 09:30 Uhr, Deutschland: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 10:00 Uhr, Spanien: Handelsbilanz 7/25 10:00 Uhr, EU: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 15:45 Uhr, USA: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 8/25 16:00 Uhr, USA: Richmond Fed …Den vollständigen Artikel lesen ...
