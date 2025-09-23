Neuer Krypto-Katalysator erfolgt schon vor großer Ankündigung am Dienstag!

Die Krypto-Community wartet schon gespannt auf die große Ankündigung von Dennis Porter, welche am Dienstag für eine neue Rally sorgen können. Allerdings wurden heute bereits über einen weiteren Katalysator spannende Neuigkeiten veröffentlicht. Worum es sich dabei handelt und wie stark sich dies in der nächsten Zeit auf den Krypto-Markt auswirken kann, erfahren Sie jetzt hier.

Kryptowährungen konnten bisher nur begrenzt in Renten investiert werden

Bisher war es für US-Bürger nur in einem begrenzten Maße möglich, Bitcoin im Rahmen der staatlich geförderten Steuerprogramme für die Rentenvorsorge zu erwerben. Denn, obwohl Fidelity Investments bereits im Jahr 2022 ankündigte, Bitcoin als Möglichkeit für die 401(k)-Pläne zu unterstützen, wurde das Asset bisher noch nicht wirklich in diese integriert.

Zwar gab es kein Gesetz, welches die Aufnahme von Kryptowährungen in die 401(k)s verbot, jedoch handelte es sich damals noch um einen Graubereich. Dabei argumentierte das Investmentunternehmen damit, dass Bitcoin liquider und reguliert handelbar sei sowie die Anleger ein Recht auf Wahlfreiheit hätten und die Verantwortung beim Arbeitgeber liegt.

The 401K Retirement Floodgates Will be Open to Crypto. https://t.co/EcaKE91hge pic.twitter.com/bSlvSH5XBZ - ???????????????????????????? (@TheCrypticWolf1) September 22, 2025

Trotzdem hat das für diese Rentenpläne zuständige US-Arbeitsministerium kurze Zeit danach ein Compliance-Bulletin veröffentlicht, in dem die Arbeitgeber vor der Aufnahme von Kryptowährungen in die 401(k)s gewarnt wurden. Zudem wurden sogar Untersuchungen angedroht, sodass sich das Konzept nicht in einem breiten Maße durchsetzen konnte.

Dennoch verblieb für Interessierte noch der IRA (Individual Retirement Account) für die persönliche Altersvorsorge. Diese können mit einem eigenen Einkommen freiwillig eröffnet werden und bis zum 50. Lebensjahr jährlich 7.000 USD umfassen und danach 1.000 USD mehr, wobei es bei Ehepaaren der doppelte Betrag ist. Dies ist jedoch deutlich weniger als die bis zu 23.000 USD pro Jahr und der Arbeitergeber-Anteil der 401(k)s.

Bald sollen auch Kryptowährungen für 401(k)s zugelassen werden

Mittlerweile hat sich das US-Arbeitsministerium von der Haltung der Biden-Regierung bezüglich der Aufnahme von Kryptowährungen in 401(k)s distanziert und einen neutraleren Standpunkt eingenommen. Zudem gibt es mittlerweile reguliert Spot-ETFs für einige Kryptowährungen, welche die Liquiditätsflüsse begünstigen.

Am 7. August dieses Jahres hat Donald Trump eine Durchsetzungsverordnung für einen demokratisierten Zugang zu alternativen Assets für die 401(k)s unterzeichnet. Somit werden das US-Arbeitsministerium und die SEC dazu angewiesen, diese Investments zu erleichtern. Allerdings fehlten bisher noch konkrete Produktgestaltungen, Haftungsfragen und Leitlinien.

BREAKING: 9 CONGRESSMEN JUST WROTE A LETTER URGING THE SEC TO APPROVE BITCOIN AND CRYPTO INVESTING FOR 401(k)s



MILLIONS INVESTING PASSIVELY IN BTC. IT'S COMING pic.twitter.com/STl3ciQFLy - The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) September 22, 2025

Nun haben sich neun republikanische Kongressmitglieder mit einem Schreiben an die SEC gewandt, damit sie für einen zügigen Vollzug der Durchsetzungsverordnung sorgt, um den Arbeitnehmern das Offerieren von Kryptowährungen für die 401(k)s zu erleichtern. Dann könnten 5 bis 10 % der 12,5 Bio. USD in die Kryptowährungen fließen, was 625 Mrd. USD bis 1,25 Bio. USD und somit rund 16 bis 32 % der Gesamtmarktkapitalisierung des Krypto-Marktes entspricht.

Andere Länder wie Kanada erlauben hingegen schon Kryptos für die Rentenvorsorge. Aber auch Japan prüft derzeit intensiv, inwiefern Kryptowährungen für Rentenpläne infrage kommen. Ebenso erarbeitet Großbritannien nun ein Regelwerk, welches Pensionsbeiträge in Kryptowährungen beinhaltet. Dadurch könnten bald noch weitere inspiriert werden.

So können Sie in Deutschland Kryptos für die Pension anlegen

In Deutschland werden derzeit keinerlei Möglichkeit für die gesetzliche Rente geboten, um direkt in Kryptowährung zu investieren. Aber auch für die Riester- und die Rürup-Rente gibt es strenge Regulierungen, welche den Erwerb von digitalen Assets ausschließen. Gleiches gilt für die betriebliche Altersvorsorge.

Dennoch können auch Rentenfonds indirekt in Kryptowährungen über Mining-Unternehmen, Börsen und Krypto-Treasurys in das Web3 investieren. Allerdings halten sich viele von ihnen bisher noch zurück. In der nächsten Zeit dürfte jedoch mit einer zunehmenden Adoption zu rechnen sein.

Die einzige Option von Kleinanleger besteht also in der privaten Altersvorsorge ohne Förderung. Sofern Sie privat in Kryptowährungen investieren, können Sie diese wie Gold nach einer einjährigen Haltefrist immerhin steuerfrei veräußern, was ein nicht zu unterschätzender Vorteil gegenüber manch anderen Ländern ist.

