KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Bahn-Strategie:

"Die größte Überraschung an der Schniederschen Reformagenda ist das angepasste Verlässlichkeitsziel. Die miserable Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr von 62,5 Prozent im vergangenen Jahr will der Christdemokrat bis 2029 auf 70 Prozent steigern. Er werde sich 'daran messen lassen'. An einer Verbesserung von sage und schreibe 1,7 Prozentpunkten im Jahr. Man kann das realistisch nennen - oder ambitionslos. Für Bahnreisende sind das keine guten Aussichten. Sie müssen noch Jahre mit massiven Einschränkungen rechnen. Bedenkt man, dass der konzerneigene Pünktlichkeitsbegriff auch Verspätungen unter 6 Minuten einschließt, dürfte auch Ende des Jahrzehnts noch jeder dritte Fernverkehrszug zu spät kommen. Und das noch ist das Positiv-Szenario."