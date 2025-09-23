Gold & Kupfer geben Vollgas...: Neuer District-Scale-Treffer: Umweltverträglichkeits-Katalysator & Bohrturbo für das nächste Kursfeuerwerk!

Anzeige / Werbung

Anfang August veröffentlichte die US-Notenbank Fed einen Beitrag1 darüber, was passieren würde, wenn sie, wie andere Zentralbanken vor ihr, eine Neubewertung ihrer Goldreserven vornehmen würde.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Hannan Metals Limited! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Hannan Metals Limited · Ersteller: JS Research GmbH · Autor: Jörg Schulte · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 23.09.2025, 05:51 Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

allein die Tatsache, dass die Fed laut darüber sinniert, ihre Rekordreserven von 261,5 Millionen Feinunzen, die bislang zu gesetzlichen 42,22 USD in den Büchern stehen, zum "fair value" und damit zu 3.300,- USD/Unze neu zu taxieren, hat Marktteilnehmer aufhorchen lassen - und das aus vielen guten Gründen.

Quelle: Fed

Denn mit der Neubewertung würde, kurze gesagt, die US-Regierung plötzlich über Unmengen "frischer" US-Dollar verfügen, die sie beispielsweise für die Verringerung des immensen Schuldenbergs einsetzen könnte. Für den Goldpreis wiederum würde das weiteren Auftrieb in der anhaltenden Preisrallye bedeuten.

Warum? Die Neubewertung der Fed-Goldbestände würde die wichtige monetäre Rolle des glänzenden Metalls nochmals unterstreichen. Das wiederum könnte die Goldnachfrage weiter pushen, sowohl von anderen Zentralbanken wie auch seitens der Investoren. Durch das Schaffen zusätzlicher großer Währungsmengen würde der USD gegenüber Gold weiter an Wert verlieren und die Inflation könnte weiter steigen, was wiederum weitere Investoren dazu bringen könnte, am sicheren Hafen "Gold" anzulegen.

Fed-Vertrauensverlust könnte Goldpreis bis auf 5.000,- USD/Unzen pushen!

Ebensolche Aufmerksamkeit erlangte jüngst eine Analyse von Goldman Sachs2. Dieser zufolge würde ein schwindendes Vertrauen der Anleger in die Unabhängigkeit der Fed dazu führen, dass der Goldpreis bald bisher unbekannte Höhen erreichen könnte. Genauer gesagt, rechneten die Analysten der Großbank aus, dass wenn Investoren auch nur 1% ihrer US-Anleihen in Gold umschichten würden, der Preis pro Feinunze auf fast 5.000,- USD katapultiert würde. Gute Gründe also sich mit Goldaktien zu beschäftigen. Ein interessantes Unternehmen ist für uns Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y).

"Valientes' mineralisierter Fußabdruck wächst und wächst und wächst!

Auch wenn zwischen dem Sitz der Fed in Washington D.C. und den östlichen Anden einige Tausend Kilometer liegen, dürften diese neuesten Goldmarktdynamiken diese Distanz auf dem schnellsten Weg zurückgelegt und in Peru auf dankbare Ohren gestoßen sein. Denn dort liegt Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) Wahnsinns-Projekt "Valiente', wobei Projekt angesichts des unglaublichen Potenzials schon einer Untertreibung gleichkommt. Denn technisch betrachtet, handelt es sich bei "Valiente' um nicht weniger als um 18 bedeutende Kupfer-Gold-Porphyr-, Skarn- und epithermale Systeme, die sich in einem neuen, unerforschten Miozän-Gürtel befinden, der zu 100% in Hannan Besitz ist.

Quelle: Hannan Metals

"Valiente' wiederum kann gleich mehrere vielversprechende Ziele aufweisen, allen voran "Previsto'. Hier konnte Hannan (WKN: A2DJ8Y) erst Anfang Juni die kohärente Goldmineralisierung auf über 650 m erweitern. Nach Analyse weiterer Bohrergebnisse misst dieser mega-mineralisierte Fußabdruck nun sogar 750 m, in einer Zone mit einer Breite von bis zu 100 m.

Quelle: Hannan Metals

Dabei ergaben Gesteinsproben durchschnittlich satte 0,2 g/t Au und 2 g/t Ag. Zudem wurden zwei neue senkrechte hochgradige Kanäle untersucht, die sensationelle 2,1 g/t Gold (Au) und 17 g/t Silber (Ag) über 13,6 m und großartige 7,2 g/t Au und 26 g/t Ag über 4,60 m ergaben. Beide sind bis zu 30 m östlich jener phänomenalen 1,3 g/t Au über 135,2 m inklusive 5,4 g/t Au über 26,0 m und 27 g/t Ag gelegen, die im Februar und April dieses Jahres zutage gefördert wurden.

Quelle: Hannan Metals

Nicht zuletzt untermauern die jüngsten Volltreffer das Vorhandensein einer breiten Zone konsistenter Goldmineralisierung und bestätigen die großartige Kontinuität innerhalb dieses mineralisierten Systems.

Als krönenden Abschluss konnte Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) bei "Previsto Central' eine neue hochgradige Oberflächenaufschlusszone identifizieren, etwa 255 m im Südwesten der oben erwähnten hochgradigen Kanäle. Dabei konnten satte 2,2 g/t Au, 11 g/t Ag und 0,13% Cu zutage gefördert werden.

Weitere systematische Erweiterung des Gold-Fußabdrucks in gleich mehrere Richtungen!

Weil "Previsto' ein Asset der Superlative ist, folgen auf Höhepunkte gleich weitere Highlights, wie die nächste Meldung über die Entdeckung alkalischer Goldkanäle beweist. Die Proben lieferten unter anderem sensationelle 2,4 g/t Au und 13 g/t Ag über 69,1 m einschließlich höhergradige Abschnitte von fantastischen 12,7 g/t Au und 49 g/t Ag über 3,0 m. Damit konnte Hannan (WKN: A2DJ8Y) die bekannte mineralisierte Fläche systematisch erweitern und die ausgedehnte laterale Kontinuität des alkalischen epithermalen Systems von 3 km x 3 km beeindruckend nachweisen. Zudem bestätigen die Ergebnisse das Vorhandensein von großen Bereichen mit niedrigem Gehalt und von kleineren Taschen mit hohem Gehalt, sozusagen ein Aushängeschild für alkalische Goldsysteme.

Quelle: Hannan Metals

Das Besondere an alkalischen Goldsystemen wiederum ist, dass sie einige der weltweit hochgradigsten Goldlagerstätten beherbergen und eine außergewöhnliche Kontinuität der Goldmineralisierung bis 1.000 m und tiefer zeigen.

Sensationelle Entdeckung einer neuen mächtigen Gold-Zone auf "Honda Creek'!

Während "Previsto Central' prächtig "gedeiht", macht "Valiente' seinem Ausnahmepotenzial weiterhin alle Ehre. So konnte Hannan (WKN: A2DJ8Y) nämlich 1,3 km bis 2,1 km süd-südwestlich von "Previsto Central' entfernt eine neue Goldzone bei "Honda Creek' identifizieren, die satte 2 km x 0,8 km umfasst. Gesteinsproben lieferten phänomenale bis zu 0,92 g/t Au und Bodenproben bis zu 0,70 g/t Au.

Quelle: Hannan Metals

Das ist nicht weniger als eine wirklich bedeutende Erweiterung der bekannten mineralisierten Fläche über "Previsto Central' hinaus und verlängert "Previstos' mächtige Mineralisierung auf über 5 km entlang des Streichs. Dies schließlich unterstreicht beeindruckend das Gold-Distrikt-Potenzial dieses Ausnahme-Assets und liefert gleichzeitig auch zahlreiche neue Ziele für künftige Bohrungen.

Hinzu kommt, dass dieses bei "Honda Creek' entdeckte System Hinweise gibt auf einen anderen Mineralisierungsstil und damit eine perfekte Ergänzung des alkalischen, intrusiv geprägte epithermalen Systems bei "Previsto Central' darstellt.

"Belen' mit beachtlichen Bohrergebnissen!

Parallel zu den Power-Fortschritten bei "Previsto' und der neuen Mega-Goldzone bei "Honda Creek', legt Hannan (WKN: A2DJ8Y) auch bei seiner "kleinen Perle" Belen den nächsthöheren Explorationsgang ein. Auf dem 23 km südwestlich von "Previsto Central' gelegenen Grundstück wurde bereits der Startschuss für zunächst 5.000 Bohrmeter und in Summe 18 Diamantbohrlöcher gegeben, um dem Potenzial der drei hoch priorisierten Kupfer-Gold-Ziele "Vista Alegre', "Ricardo Herrera' und "Sortilegio' auf den Grund zu gehen.

Quelle: Hannan Metals

Bei "Vista Alegre' konnte die Hauptmineralisierungszone zwar noch nicht durchschnitten werden, jedoch wurden immerhin schon mal bis zu 0,4 g/t Au zutage gefördert, was auf eine oberflächennahe Anreicherung hinweist. Hinzu kommt, dass in den Bohrlöchern HDDVA001 und HDDVA002 eine steigende Flüssigkeitstemperatur in der Tiefe gemessen werden konnte, was auf die Nähe zu einem heißeren Kernsystem hindeutet und die Spannung auf die Ergebnisse der Folgebohrungen erhöht.

Bei "Ricardo Herrera' konnte Bohrloch HDDRH001 ein Porphyr-Kupfer-Molybdän-System von der Oberfläche bis zur aktuellen Tiefe von 610 m durchschneiden. Besonders bemerkenswert war dabei ein Abschnitt von 2,4 m ab 463,5 m Tiefe mit disseminiertem Chalkopyrit mit Biotit-K-Feldspat-Alteration und 3,85 m mit kombinierter Cu-Mo-Mineralisierung ab 467,15 m.

Quelle: Hannan Metals

Auch mit Blick darauf dürfen wir sehr gespannt sein, was die Untersuchung tieferer Ausläufer des Systems bis zur Zieltiefe von 700 m und das zweite geplante Bohrloch an neuen Erkenntnissen zutage fördern werden. Für "Sortilegio' schließlich meldet Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) die Untersuchung einer 1,2 km langen Anomalie. Ziel dabei ist es, die Quelle umfangreicher Kupferanomalien im Oberflächenboden zu identifizieren.

2,25 Mio. CAD von Alt-Aktionären!

Neben den grandiosen Bohrerfolgen über das gesamte "Valiente'-Projekt hinweg, kann Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) auch in Sachen fette Finanzen punkten. Denn mit der Ausübung von etwas mehr als 4,5 Millionen Optionsscheinen zu je 0,5 CAD durch die Aktionäre des Unternehmens, wurden satte 2,25 Mio. CAD in die Kassen des dynamischen Gold-Kupfer-Players gespült. Das wiederum setzt neue Kräfte für Hannans Mission frei, die nächste Generation großflächiger Gold-Kupfer-Lagerstätten in Peru zu suchen und natürlich zu finden. Die Basis dafür haben die letzten sensationellen Ergebnisse von "Previsto' und "Belen' ja bereits auf beeindruckende Art und Weise gelegt.

Weitere interessante Informationen können Sie zudem dem folgenden Interview entnehmen:

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/hannan-metals-ceo-gives-a-corporate-update-valiente-drill-results-available-shortly/

"Meer aus Gold" in greifbarer Nähe!

Mit den jüngst erreichten Meilensteinen eilt Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) mit großen Schritten in Richtung seines Ziels, einen neuen Gold-Distrikt in Peru zu etablieren, entgegen. Das sieht auch Michael Hudson, CEO und Executive Chairman des aufstrebenden Newcomers so:

"Die kontinuierliche Erweiterung der Goldmineralisierung bei "Previsto' belegen erneut das außergewöhnliche Potenzial dieses großartigen Projekts und die Fähigkeiten unseres Teams, systematisch gleich mehrere distriktweite Ziele im "Valiente'-Mineralgürtel nachzuweisen.

Zudem bestärken die jüngsten erstklassigen Ergebnisse unser Vertrauen darin, mit "Valiente' ein weltweit bedeutendes alkalische Goldprojekt zu entwickeln. Und sie stärken weiterhin unsere Position an der Spitze einer der spannendsten neuen Goldfronten Perus, nicht zuletzt auch mit Blick auf das Vorantreiben der Bohrgenehmigungen in "Previsto'. Während nämlich die Umweltverträglichkeitsprüfung derzeit noch läuft, erwarten wir die endgültige Einreichung bei den zuständigen Behörden noch im Lauf dieses Jahres und deren Erteilung im Laufe von Q3-2026.

Insgesamt sprechen die neuesten Erkenntnisse zusammen mit der Identifizierung einer neuen Goldzone bei "Honda Creek' für die mögliche Entdeckung von einem "Meer aus Gold" - und das in einem Marktumfeld, dessen Dynamik mit Blick auf die geopolitischen Bedingungen weiter zunehmen wird."

Fazit:

Gold hat Rückenwind - von Zentralbank-Debatten bis hin zu möglichen Kapitalumschichtungen, die den Preis auf neue Höhen treiben könnten. In genau diesem Umfeld sticht Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) mit einem echten "District-Scale'-Projekt hervor, das sich rasant vergrößert und mehrfachen Entdecker-Hebel bietet.

"Valiente' liefert Schlag auf Schlag: 18 bedeutende Cu-Au-Systeme in einem neuen Miozän-Gürtel (100% Hannan), "Previsto' wächst auf ~750 m kohärente Goldmineralisierung mit hochgradigen Kanälen (u. a. 2,1 g/t Au über 13,6 m und 7,2 g/t Au über 4,6 m) und einer 3x3 km lateralen Kontinuität. Die neue Zone "Honda Creek' (ca. 2 km × 0,8 km) verlängert den mineralisierten Trend auf >5 km - bestes Futter für ein "Re-Rating'.

Parallel zündet "Belen' den nächsten Katalysator: Bohrungen testen priorisierte Ziele ("Vista Alegre', "Ricardo Herrera', "Sortilegio') - inkl. durchgehendem Porphyr-Hinweis bis >600 m Tiefe und laufender Erweiterung auf ~700 m. Das erhöht die Chance auf großformatige Entdeckungen und sorgt für kontinuierlichen Newsflow.

Finanziell bleibt der Rücken frei: 2,25 Mio. CAD aus Warrant-Ausübungen stärken die Kasse, während die "EIA' für "Previsto' voranschreitet (Einreichung avisiert; Genehmigung in Q3-2026 in Aussicht). Das Management spricht zu Recht von einem möglichen "Meer aus Gold" - und arbeitet konsequent darauf hin.

Makro-Rückenwind + District-Scale mit mehrfachen hochgradigen Treffern + aktives Bohrprogramm + solide Finanzierung = überdurchschnittlicher Hebel. Wer den nächsten Gold-Move nicht nur zuschauen will, positioniert sich jetzt mit einer Startposition in Hannan Metals und begleitet die anstehenden Bohr- und Genehmigungs-Katalysatoren. Chance nutzen - vor dem breiten Massen-Re-Rating!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Hannan Metals, eigener Research,

1https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/official-reserve-revaluations-the-international-experience-20250801.html

2https://www.institutional-money.com/news/maerkte/headline/goldman-gold-koennte-bei-beschaedigter-fed-auf-5-000-dollar-steigen-244234





Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; Finanzierungsprobleme, AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält Vergütung von SRC für diese Veröffentlichung; Positionen: keine Long/Short-Position ≥0,5%; Market-Making/IB-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 22. September 2025 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §86 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, Hannan Metals Limited, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände (Eigene Positionen (JSR/Autor): Ja; keine Netto-Position ≥ 0,5%) in den zuvor genannten Unternehmen, behalten und behalten sich vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung weitere Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Beteiligung des Emittenten ≥ 5% an JSR/SRC: Nein. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Hannan Metals Limited, erhalten aber für die Berichterstattung ein Entgelt über die SRC AG. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Hannan Metals Limited im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien der Hannan Metals Limited halten und weiterhin jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien dem Unternehmen (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch die den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Es besteht keine Aktualisierungspflicht. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

?

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA4105841064,378696065,XC0009656965