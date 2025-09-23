NEW YORK (dpa-AFX) - Belgien hat sich in New York einer Reihe anderer Staaten angeschlossen und angekündigt, die Unabhängigkeit Palästinas anzuerkennen. "Mit diesem Schritt setzen wir unsere Unterstützung von internationalem Recht fort, insbesondere zur Selbstbestimmung von Völkern", sagte der belgische Premierminister Bart De Wever bei einer von Frankreich und Saudi-Arabien einberufenen Konferenz zum Nahost-Konflikt.

Bevor am Dienstag die UN-Generaldebatte mit etwa 150 Staats- und Regierungschefs beginnt, zielte das Treffen darauf ab, einer Zweistaatenlösung neuen Schwung zu geben. Die Konferenz soll den Druck auf Israel erhöhen, sich auf Verhandlungen einzulassen.

"Lasst es uns klar sagen, dass die Zweistaatenlösung nicht tot ist. Sie hat Schrammen, aber sie kann wiederbelebt werden und sie muss wiederbelebt werden - beider Völker zuliebe", meinte De Wever.

Zuletzt hatten mehrere große westliche Staaten angekündigt, die Unabhängigkeit Palästinas anzuerkennen. Weltweit tun dies rund 150 Nationen.