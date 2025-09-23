Köln (ots) -Am heutigen Dienstag (9 Uhr) wollen NRW-Schulministerin Feller (CDU) und NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) ein neues Projekt zur Gewaltprävention an Schulen vorstellen. Es geht darum, die steigende Gewalt jeder Art zwischen Kindern und Jugendlichen untereinander zu stoppen. Aber auch die gegen die Lehrkräfte. An 20 Schulen in ganz NRW sollen im laufenden Schuljahr testweise verschiedene Maßnahmen angeboten werden.Im exklusiven Interview beim Radiosender WDR2 hat Dorothee Feller im Gespräch mit Sabine Heinrich vorab schon erste Einblicke in das geplante Projekt "miteinander.stark.sicher - Gemeinsam für eine gewaltfreie Schule" gegeben.Die folgenden Zitate sind ab sofort zur Veröffentlichung frei gegeben."Es ist eine Kooperation zwischen der Polizei und den Schulen. Das eine ist, dass wir die Lehrkräfte selber stärken wollen in Richtung von Deeskalationsstrategien. Die zweite Säule ist die, dass im Prinzip ein Polizeibeamter und eine Lehrkraft eine Unterrichtseinheit gemeinsam bei Siebtklässlern durchführen, weil da die Stufe anfängt, dass man auch strafmündig ist. (...)""Und dann gibt es noch eine dritte Säule, da geht es darum, dass wir Schulhofgespräche einführen wollen. Dass also im Prinzip Polizeibeamte dann auf Schulhöfe gehen, sofern Schulen das wollen und mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen und so ein Stück weit Angst abbauen (...) aber auch nochmal Polizeikräfte vielleicht auf dem Schulhof ein Stück weit deeskalierend auch wirken können.""Wir starten jetzt mit 20 Schulen, das ist ein Pilotprojekt und werden schauen, welche Erfahrungen wir sammeln werden und danach werden wir das evaluieren und gucken, ob wir nachbessern müssen oder ob wir es auch einfach ausrollen können."Pressekontakt:E-Mail: newsroom-jetzt@wdr.deTel: 0221 220 8787Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6123058