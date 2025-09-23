Die Aktie der Porsche AG stand am Montag gehörig unter Druck. Nach einer erneuten Gewinnwarnung ging es mit dem Papier des Luxusauto-Herstellers um 8,8 Prozent auf 39,62 Euro nach unten. Viele Analysten sehen die Porsche AG zunehmend skeptisch.Eine realistischere Zielsetzung sei zwar grundsätzlich gut, kommentierte UBS-Analyst Patrick Hummel die neuesten Entwicklungen bei Porsche, allerdings geht Hummel von weiterer Kursschwäche aus, da die Papiere der Porsche AG immer noch deutlich höher als Mercedes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
