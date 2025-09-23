© Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMONDie Edelmetall-Rallye scheint weiter zu gehen. Zinssenkungshoffnungen und massive ETF-Zuflüsse treiben den Goldpreis zeitweise auf über 3.749 US-Dollar je Feinunze.Der Goldpreis hat ein neues Allzeithoch erreicht. Grund dafür sind einerseits Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen in den USA und andererseits eine massive Welle von Kapitalzuflüssen in Gold-ETFs. In Asien kletterte der Goldpreis am Dienstagmorgen kurzzeitig auf 3 749,27 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm), anschließend setzte jedoch eine leichte Korrektur ein. Aktuell notiert er bei 3.744,75 US-Dollar (Stand:06:55 Uhr MESZ). Das gelbe Edelmetall hatte bereits in den vergangenen Sitzungen neue Rekorde erreicht. Besonders auffällig …Den vollständigen Artikel lesen ...
