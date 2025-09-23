Das weltweit führende IROPS-Unternehmen stärkt seine Präsenz auf dem europäischen Markt mit einer neuen VG Lounge im Terminal 2 des Flughafens Heathrow, die speziell für Fluggäste mit Flugproblemen eingerichtet wurde

Verspätungen, Annullierungen, Überbuchungen, verpasste Anschlussflüge und sogar Umleitungen jedes Jahr sind Millionen von Reisenden von Flugproblemen betroffen. In diesem Szenario ist ein wirklich einzigartiges italienisches Unternehmen weltweit führend im Management von außerplanmäßigen Flugbewegungen. Mit über 100 Fluggesellschaften und Bodenabfertigungsagenten bietet Value Group Reisenden auf der ganzen Welt echte Lösungen: Als vertrauenswürdiger Marktführer im IROPS-Management positioniert sich das Unternehmen als All-in-One-Partner, der Passagieren 360°-Unterstützung bietet und sich im Falle einer von der Fluggesellschaft zu verantwortenden Nichtbeförderung um Hotelunterbringung, Transfers und Verpflegung kümmert.

Das an 433 Flughäfen weltweit tätige führende globale IROPS-Unternehmen verstärkt nun seine Präsenz auf dem britischen Markt mit der Eröffnung einer neuen VG Lounge am Flughafen London Heathrow, die sich der Betreuung von Passagieren mit Flugunterbrechungen widmet. Die exklusive Value Layover Lounge befindet sich im Erdgeschoss des Terminals 2 von Heathrow und wurde entwickelt, um das Kundenerlebnis bei Flugunterbrechungen zu verbessern und neue Maßstäbe in der Passagierbetreuung zu setzen. Die Value Group bietet umfassende Passagierbetreuung und kombiniert modernste Technologie mit persönlicher Note, um einen außergewöhnlichen Kundenservice zu gewährleisten.

In diesen stressigen Situationen tragen persönliche Betreuung und spezielle Lounges dazu bei, dass sich die Passagiere wirklich gut aufgehoben fühlen. Die Layover-Lounges sind komfortable Räume, in denen die Passagiere vom Flughafenpersonal der Value Group empfangen und begrüßt werden, während das Unternehmen nach der besten Lösung für die Weiterreise sucht.

"Unser Ziel ist es, Unannehmlichkeiten in eine angenehme Erfahrung zu verwandeln. Wir sind das einzige Unternehmen weltweit, das diesen speziellen Service anbietet und damit einen neuen Standard im Störungsmanagement einführt", so Thomas Sergnese und Daniele Bocchieri, Co-CEOs der Value Group. "Wir unterstützen unsere Partner aus der Luftfahrt und dem Bodenabfertigungsbereich, indem wir durch klare, effektive Kommunikation und innovative Lösungen ein nahtloses Passagiererlebnis bieten. Mit einem robusten Netzwerk aus Hotel- und Transportpartnern bewältigen wir Störungen jeder Größenordnung effizient."

Die Value Group hat es sich zum Ziel gesetzt, das Management von Betriebsstörungen in ihrem gesamten globalen Netzwerk zu revolutionieren. Die Einführung in Großbritannien folgt auf den Erfolg der bereits etablierten Lounges an wichtigen europäischen Drehkreuzen wie Mailand Malpensa (MXP), Paris Charles de Gaulle (CDG) und Amsterdam Schiphol (AMS).

Weitere Standorte in Großbritannien sollen noch in diesem Jahr eröffnet werden.

