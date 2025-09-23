Hamburg (ots) -Die beliebte Moderatorin und Podcasterin Amira Aly überrascht mit einer neuen Rolle: Sie ist das Gesicht der kommenden Herbst/Winter-Kollektion 2025/26 des Hamburger Mode-Unternehmens LASCANA. Und das Besondere daran: Aly präsentiert sich dabei erstmals in Lingerie vor der Kamera."Es war schon immer ein Traum von mir, das Gesicht einer solchen Kampagne zu sein", freut sich Amira Aly und sagt weiter: "LASCANA steht für mich für Weiblichkeit, Selbstbewusstsein und dafür, sich in seiner Haut wohlzufühlen. Ich matche mit dem Gefühl, das LASCANA damit transportieren möchte, zu 100 Prozent. Natürlich war es etwas Besonderes, mich das erste Mal in Lingerie der Öffentlichkeit zu zeigen, aber ich bin so glücklich, dass ich diese neue und tolle Erfahrung erleben durfte."Mallorca als traumhafte KulisseDie Kampagne, die unter dem Motto "Lieben wir" steht, wurde auf der Baleareninsel Mallorca gedreht. In Palma und auf einer Finca entstanden Bilder, die Amira Aly in entspannten Urlaubsmomenten zeigen - natürlich in den schönsten Looks von LASCANA. Slogans wie "Entdecken. Erleben. Lieben wir!", "Getting Ready. Lieben wir!" oder "Happy Mornings. Lieben wir!" unterstreichen die spätsommerliche Stimmung.Sarah Rissen, Head of Multi-Channel-Marketing bei LASCANA, freut sich über die prominente Unterstützung: "Mit Amira Aly gewinnen wir eine Persönlichkeit, die moderne Weiblichkeit verkörpert: Stark, selbstbestimmt und familiär. Dabei ist sie unheimlich warmherzig und authentisch. Genau das ist 'Lieben wir'. Unsere Herbst/Winter-Kampagne lädt zum Träumen ein. Damit unterstreichen wir unseren Wunsch, als 'Lovebrand' bei unseren Kund*innen wahrgenommen zu werden."Wo gibt es die Kampagne zu sehen?Die Kampagne wird online auf lascana.de, über Social Media und bei Partnern wie Zalando und ABOUT YOU zu sehen sein. Auch in den LASCANA Stores und Shop-in-Shop-Flächen wird sie präsentiert.Wer sich selbst ein Bild machen möchte, findet den begleitenden Kampagnenfilm auf YouTube: youtube.com/@lascana.Pressekontakt:Sarah PorrmannLASCANA PR/ LASCANA - A brand of Otto GmbH & Co. KGaAE-Mail: presse@lascana.deTelefon: +49 40 6461 7901Web: www.lascana.deOriginal-Content von: LASCANA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77092/6123079