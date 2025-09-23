© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-EDer Speicherchiphersteller Micron wird am Dienstagabend seine Quartalszahlen präsentieren. Noch vorher hat das Analystenhaus Stifel sein Kursziel angehoben. Speicheraktien sind gefragt - Bewertungsunterschiede aufgeholt Die Anteile von Speicherchip-Herstellern waren in den vergangenen Wochen gefragt. Vor allem die Anbieter von Massenspeichern Western Digital und Seagate verteuerten sich stark - lange wurden diese Titel aufgrund der starken Zyklusabhängigkeit mit einem Abschlag gegenüber dem Branchenmittel gehandelt. Dieser wurde angesichts der hohen KI-Nachfrage jetzt nachgeholt. Doch auch Unternehmen mit einem breiteren Produktportfolio, vor allem Micron, Samsung und SK Hynix, waren von …Den vollständigen Artikel lesen ...
