Stockholm (ots/PRNewswire) -Reisen nach Schweden können das Wohlbefinden steigern und daher von Ärzten verschrieben werden.Saunieren in Lappland für besseren Schlaf oder Eisbaden in den Schären, zur Durchblutungsförderung? Zwei von drei Befragten einer neuen internationalen Umfrage würden mehr Zeit in der Natur verbringen, wenn es dafür ein Rezept vom Arzt gäbe. Jetzt positioniert sich Schweden als erstes Land, das vom Arzt verschrieben werden kann.So können Aktivitäten in Schweden die Gesundheit fördern: www.youtube.com/watch?v=9Y6nhIo6H1ADie vom Meinungsforschungsinstitut YouGov durchgeführte Umfrage zeigt, dass die allermeisten noch nie von sogenannten Natur-, oder Sozial- Rezepten gehört haben. Dabei verschreiben Ärzte Natur-, Kultur,- oder Gemeinschafts-Erlebnisse, um Stress zu reduzieren und körperliche Aktivität zu fördern. Allerdings wären laut Umfrage zwei von drei Befragten bereit, einer entsprechenden medizinischen Verschreibung Folge zu leisten."Natur, Gemeinschaft und Kultur haben nachweislich heilsame Kräfte, und Schweden verfügt im Überfluss darüber. Auch wenn viele Patientinnen und Patienten offenbar nicht wissen, dass sie dieses Thema selbst bei ihrem Arzt ansprechen können, würde ich als Mediziner ein solches Gespräch sehr begrüßen. Gern erkläre ich, wie schwedische Natur und Lebensstil der Gesundheit zugutekommen können, und ich bin offen dafür, Schweden auf Rezept zu verschreiben, wenn meine Patientinnen und Patienten dies wünschen." sagt PD Dr. Michael Jeitler, MD, Charité Berlin and University of Tübingen.Zudem unterstreicht er: "Wir haben große Fortschritte dabei gemacht, Natur sowie soziale und kulturelle Verschreibungen zu einem wichtigeren Bestandteil der öffentlichen Gesundheit zu machen - doch es bleibt noch sehr viel zu tun. Ich begrüße die schwedische Initiative und hoffe, dass sie hilft, institutionelle und organisatorische Hürden abzubauen, wovon letztlich alle Patientinnen und Patienten profitieren."Natur spielt laut der Weltgesundheitsorganisation WHO eine wichtige Rolle (https://www.who.int/europe/activities/improving-health-and-well-being-through-nature) für Gesundheit und Wohlbefinden, Studien zeigen (https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(23)00025-6/fulltext#%20), dass sogenannte Natur-Rezepte, die im Rahmen der präventiven Gesundheitsvorsorge häufiger geworden sind, positive Gesundheitseffekte haben."Wir haben bereits große Fortschritte erzielt, Natur-Rezepte zu einem integralen Teil der präventiven Medizin zu machen - aber uns steht auch noch ein langer Weg bevor," sagt Jeitler.Nun positioniert sich Schweden als erstes Land, wohin Reisen Gesundheit und Wohlbefinden fördern können. Schwedens Natur und ausgeglichener Lebensstil wird von internationalen Rankings häufig ausgezeichnet."Der schwedische Lebensstil fördert ganz von selbst das Wohlbefinden - dank dem Jedermannsrecht den leichten Zugang zu unseren atemberaubenden Wäldern und Seen, unsere frische Luft, wohltemperierte Sommer, entspannende Kaffeepausen, die Fika, oder auch unsere lebendige Kulturszene," sagt Susanne Andersson, CEO bei Visit Sweden.Eine neue Initiative von Visit Sweden stellt eine Liste von wissenschaftlich überprüften Aktivitäten in Schweden online zur Verfügung. Die Liste soll als Grundlage für Arztgespräche dienen und es Ärzten erleichtern, zur Steigerung des Wohlbefindens Aktivitäten in Schweden zu verschreiben. visitsweden.de/schweden-auf-rezeptPressebilder: https://visitsweden.qbank.se/mb/?h=63b119a75da85e1326ba45ec0147409cQuelle: Survey, June/July 2025, Visit Sweden / YouGovVideo - https://www.youtube.com/watch?v=hqo3PZwOZhkFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2777378/Credits_Alexander_Erdbeer_Visit_Sweden.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2777377/Visit_Sweden_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/schweden-das-erste-land-auf-rezept-302561898.htmlPressekontakt:presse.de@visitsweden.com; Viveca.Burkhardt@visitsweden.comOriginal-Content von: Visit Sweden AB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102893/100935364