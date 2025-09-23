Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 23
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|22/09/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|263818.53
|5.9953
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|22/09/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|76809650.00
|466146086.45
|6.0688
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|22/09/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|2200000.00
|12017673.17
|5.4626
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|22/09/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|264174.25
|6.02
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|22/09/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|15244377.00
|90605422.17
|5.9435
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|22/09/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|196136.80
|5.2615
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|22/09/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|35210000.00
|235453860.62
|6.6871
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|22/09/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4820000.00
|28565612.51
|5.9265
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|22/09/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10123710.99
|5.0619
