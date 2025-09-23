VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 23
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-22
|NL0009272749
|3790000.000
|353696287.07
|93.3236
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-22
|NL0009272756
|212000.000
|18832946.40
|88.8347
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-22
|NL0009272772
|513000.000
|37089017.33
|72.2983
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-22
|NL0009272780
|360000.000
|29960070.27
|83.2224
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-22
|NL0009690239
|8160404.000
|304155275.54
|37.2721
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-22
|NL0009690247
|2598390.000
|44657974.09
|17.1868
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-22
|NL0009690254
|2426537.000
|30074571.19
|12.3940
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-22
|NL0010273801
|2681000.000
|51162071.59
|19.0832
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-22
|NL0010731816
|788000.000
|65422993.84
|83.0241
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-22
|NL0011683594
|73750000.000
|3223476811.49
|43.7082
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-22
|NL0010408704
|29803010.000
|1043559717.59
|35.0152
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-22
|NL0009272764
|328000.000
|20423770.46
|62.2676
