Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 23
[23.09.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|LU2941599081
|18,239,678.00
|EUR
|0
|185,950,612.81
|10.1948
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|LU2941599248
|1,257,577.00
|USD
|0
|12,942,577.57
|10.2917
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|LU2941599834
|830,386.00
|GBP
|0
|8,447,973.84
|10.1736
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|LU2994520851
|10,918,864.00
|USD
|0
|112,228,716.45
|10.2784
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|LU2994520935
|691,975.00
|USD
|0
|7,052,892.03
|10.1924
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,441.73
|10.1777
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|253,297.56
|10.1319
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|320,043.55
|10.0504
