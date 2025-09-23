Vibe-Coding ist ein Trend, der es ohne Vorkenntnisse ermöglicht, ganze Anwendungen von der KI programmieren zu lassen. Auch Sebastian Siemiatkowski, CEO von Klarna, ist schon auf den Hype aufgesprungen. Klarna-CEO Sebastian Siemiatkowski outet sich als begeisterter Vibe-Coder. Wie Business Insider berichtet, nutzt er Tools wie Cursor inzwischen regelmäßig, um Prototypen zu erstellen. Dadurch erspart er seinen Entwickler:innen eigenen Angaben zufolge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n