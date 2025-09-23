The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.09.2025
ISIN Name
CH1249416079 GEBERIT 23/25
FR0013367620 VINCI S.A. 18/25 MTN
DE000DK0JSL2 DEKA MTN SERIE 7620
CH0022566175 BERN STADT 05-25
DE000CZ40M88 COBA 18/25 S.908
XS2053346297 ALSTRIA OFF. ANL.19/25
CH0357676235 GLARNER KANT.BK 17/25
