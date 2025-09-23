© Foto: NASA - UnsplashEric Jackson, der Hedgefondsmanager hinter der Kursexplosion von Opendoor, setzt jetzt auf Better Home & Finance - und erwartet einen unglaublichen Kursanstieg. Das steckt dahinter.Eric Jackson, der Hedgefondsmanager, der mit seiner Wette auf Opendoor für Furore sorgte, hat erneut eine Aktie empfohlen, die seiner Meinung nach 350-fach steigen könnte - Better Home & Finance. Jackson sieht das Unternehmen als das "Shopify der Hypothekenbranche" und prophezeit, dass die Aktie in den kommenden zwei Jahren auf rund 12.000 US-Dollar steigen könnte, gegenüber nur etwa 34 US-Dollar zum Freitagsschluss. Better Home bietet eine digitale Plattform für Hypotheken und verwandte Finanzdienstleistungen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE