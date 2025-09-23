Baierbrunn (ots) -Sowohl mit Diabetes Typ 1 als auch mit Typ 2 profitiert man deutlich von Sport. Das Training hilft nicht nur bei Typ 2 dabei, hohe Blutzuckerwerte besser in den Griff zu bekommen. Auch Begleiterkrankungen können dadurch abgemildert werden. "Sport kann zusammen mit einer passenden Ernährung dabei helfen, einen frühen Typ-2-Diabetes zu heilen", sagt Dr. Othmar Moser, Professor für Sportmedizin an der Uni Bayreuth, im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber".Ausdauertraining kann Blutzucker senkenSportmediziner Moser hat selbst Typ-1-Diabetes und forscht unter anderem zum Zusammenhang von Diabetes, Stoffwechsel und Sport. Sein Tipp: Vor dem Einstieg ins Training sollte man sich mit Typ-2-Diabetes erst einmal sportmedizinisch durchchecken lassen und klären, welche Belastungen und Übungen geeignet sind.Was ist besser, Kardio- oder Krafttraining? Aufwärmen, Krafttraining, Kardio - für viele sieht so die typische Trainingseinheit aus. Auch für Menschen mit Diabetes eine gute Idee? Grundsätzlich ja. Denn das kombinierte Training beeinflusst den Glukose-Stoffwechsel am nachhaltigsten. Gut zu wissen: Vor allem Ausdauertraining kann den Blutzucker deutlich senken. Wer sich anstrengt, dem fallen mögliche Warnzeichen einer Unterzuckerung wie Schweiß oder Herzklopfen womöglich nicht gut auf. Die Werte sollte man also stets im Blick behalten.Intensive Belastung auch bei Diabetes erlaubtDarf man sich mit Diabetes richtig auspowern? Ja, unter zwei Voraussetzungen: den Blutzucker im Blick behalten und für den Sport diabetologisch geschult sein. Vor allem ältere Menschen sollten das Training vorher ärztlich abklären. Denn mit Begleiterkrankungen wie beispielsweise Bluthochdruck sind nicht mehr alle Übungen geeignet, schweres Heben etwa. Ist das alles geklärt, darf man beim Sport alles geben. "Intensive körperliche Belastung ist auch für Menschen mit Diabetes erlaubt und kann sogar sehr vorteilhaft sein", sagt Prof. Dr. Christine Joisten, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention.Prinzipiell eignet sich bei Diabetes jedes Fitnessstudio. "Man sollte sich dort wohlfühlen", sagt Sportmediziner Moser im "Diabetes Ratgeber". So sei es wahrscheinlicher, dranzubleiben. Er rät außerdem, dem Personal gegenüber den Diabetes offen anzusprechen - am besten schon bei der Anmeldung. Dann wisse das Team im Studio, was im Notfall zu tun ist. Mit speziellen Diabetes-Schulungen können Studios ihr Personal weiterbilden. Ob die Mitarbeitenden beim Anbieter vor Ort geschult sind, erfragt man am besten direkt.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 9/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.diabetes-ratgeber.net sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/DiabetesRatgeber/) und Instagram (https://www.instagram.com/diabetes_ratgeber/).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6123130