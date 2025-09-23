Analyse: Chartcheck Newmont 2.0: Auf zu neuen Horizonten?

Anzeige / Werbung

Wie wird sich der Newmont-Kurs jetzt weiterentwickeln? Was sagt die Charttechnik?

Die im Chartcheck vom 4. August avisierte positive Kursentwicklung konnte der Goldproduzent Newmont (WKN 853823) in kurzer Zeit in großem Umfange realisieren. Das bisherige historische Hoch aus dem Jahre 2022 wurde gestern um weniger als 2 US Dollar verfehlt. Nur noch 1987 war der Aktienkurs ähnlich hoch.



Der Fünfjahreschart zeigt den extrem steilen Anstieg seit Jahresbeginn sehr eindrucksvoll. Dabei hat sich der Aktienkurs so weit wie im gesamten dargestellten Zeitraum nicht von den Durchschnittslinien nach oben abgesetzt. Ebenso verläuft aktuell die 100 Tagelinie in einem Abstand zur 200er, der bereits zwei Mal zuvor eine Korrektur eingeleitet hat.

Für die andauernde Kraft der Aufwärtsbewegung steht der Chaikin Money Flow, der weiterhin im grünen Bereich verläuft und damit einen Zufluss von Kapital in die Aktie hinein anzeigt - zuletzt sogar wieder mit ansteigender Tendenz. Der Money Flow Index (die umsatzgewichtete relative Stärke RSI) ist zum dritten Male in die Zone über 70 gelangt - ab hier kann dieser Indikator zunehmend als überkauft angesehen werden. Beim Overbought/ Oversold Indikator steigen die Tiefpunkte seit Jahresbeginn an - Werte die als überkauft gelten (ab 2,0) wurden dieses Jahr aber nur zwei Mal erreicht. Ansonsten hält sich der Indikator noch unter dem Wert von 1,4 auf - seit drei Jahren die fast immer eingehaltene obere Begrenzung.

Quelle: Comdirect

Die Kursampel steht somit eventuell kurz davor, auf Gelb zu schalten.

Enthaltene Werte: US6516391066