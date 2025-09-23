Cloudflare richtet neue Programme an Studierende und Startups, um in die Zukunft des Internets zu investieren

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Connectivity-Cloud-Unternehmen, kündigte heute einen kühnen Schritt an, um die Ausbildung künftiger Führungskräfte und Architekten des Internets zu fördern: die Einstellung von 1.111 Praktikanten und Praktikantinnen im Jahr 2026. Das Unternehmen will außerdem den Studierenden an Hochschulen in den Vereinigten Staaten leistungsstarke Entwickler-Tools für ein ganzes Jahr kostenlos zur Verfügung stellen. Durch diese wertvolle praktische Erfahrung will das Unternehmen die nächste Generation von Technologieprofis und Innovatoren mit praktischen und theoretischen Kenntnissen befähigen, die Anwendungen der Zukunft zu schaffen.

Wenn KI zunehmend mehr Grundaufgaben übernimmt, kann es schwerer für Hochschulabsolventen werden, ihre erste Anstellung zu finden. Da heute weniger Einstiegsrollen verfügbar sind, ist nun ein höheres Niveau an Fähigkeiten und Erfahrung notwendig als früher, um im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. In den am stärksten von KI betroffenen Stellen, wie Software-Entwicklung und Kundendienst, hat der Stellenmarkt für ArbeitnehmerInnen im Alter von 22 bis 25 Jahren seit Ende 2022 um bis zu 13 Prozent abgebaut, so eine Studie von Stanford. Die Praktikanteneinstellungsplattform Handshake berichtete eine 30-prozentige Abnahme technologiespezifischer Praktikumsangebote seit 2023. Wenn aufstrebende Talente keine Stellung finden, besteht das Risiko, dass es in Zukunft in diversen Branchen an erfahrenen Arbeitskräften fehlen wird.

"Wir waren schon immer der Auffassung, dass in bedeutenden Übergangszeiten auch großartige Chancen auftreten können Cloudflare wurde im Verlauf einer Finanzkrise gegründet und während der Pandemie, als andere Unternehmen sparen wollten, haben wir die Zahl unserer Praktikanten verdoppelt", erklärte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Jetzt, wo es schwerer ist als je zuvor, nach dem Schulabschluss eine Stelle zu finden, treten wir vor und bieten einen Ausbildungsraum für die nächste Generation. Und während viele Unternehmen KI als Ersatz für Arbeitsplätze betrachten, sehen wir diese nächste Generation als Weg zur Einführung der besten Einsatzmöglichkeiten für KI bei Cloudflare. Wir können viel von den PraktikantInnen lernen, die mit KI als erstklassigem Tool aufgewachsen sind."

Cloudflare kündigt eine Serie neuer Initiativen an, die Studierenden und aufstrebenden Führungskräften geeignete Ressourcen bereitstellen soll, damit diese in einer Zeit des Umbruchs in der Technologiebranche praktische Erfahrungen sammeln können:

Jobs für die Zukunft der Technologie: Cloudflare setzt sich das Ziel von 1.111 Praktikantinnen und Praktikanten im Jahr 2026. Mit Blick auf das öffentliche DNS Resolver des Unternehmens, 1.1.1.1, soll diese erhebliche Steigerung des Praktikumsprogramms einer vielfältigen Gruppe von Studierenden praktische Erfahrung und Mentorat verschaffen. Das "Intern-et"-Programm von Cloudflare bietet den PraktikantInnen eine Möglichkeit, an Projekten mitzuarbeiten und Updates auszuliefern, die für Millionen von Internetnutzern mit direkten Auswirkungen verbunden sind, von der Sicherung der Netzwerkinfrastruktur bis hin zur Entwicklung modernster serverloser Anwendungen. Die PraktikantInnen werden im Verlauf des Jahres in Niederlassungen von Cloudflare eingestellt, beispielsweise in Austin, San Francisco und New York (USA), in Bengaluru (Indien), Lissabon (Portugal) und London (Großbritannien), wo sie persönlich mit Führungskräften zusammenarbeiten und praktisches Mentorat erleben können.

Teilnahme an diesen Programmen:

Hochschulstudierende, die an dem 1.1.1.1-Internship-Programm teilnehmen möchten, besuchen bitte die Careers Page von Cloudflare.

Studierende an Universitäten, Community Colleges oder ähnlichen Post-Secondary-Instituten in den USA mit einer E-Mail-Adresse .edu, die als Universitätsstudiennachweis gilt, können sich kostenlos bei Workers hier anmelden.

Startups, die gerne von Cloudflare aus arbeiten möchten, registrieren sich bitte hier.

Qualifizierende Startups bewerben sich bitte beim Cloudflare for Startups-Programm hier.

Wenn Sie gerne auf Cloudflare bauen und zusätzliche Tools, Ressourcen und Unterstützung brauchen, dann bewerben Sie sich um eine Teilnahme an Cohort #7 des Workers Launchpad hier.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitten den nachstehenden Ressourcen:

Blog: Help Build the Future: Announcing Cloudflare's Goal to Hire 1,111 Interns in 2026

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

Contacts:

Cloudflare, Inc.

Daniella Vallurupalli

Vice President, Head of Global Communications

press@cloudflare.com