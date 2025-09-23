Die Bitcoin-Holding Strategy kauft zwar wieder einmal Bitcoin, doch die Mutter aller Kryptowährungen ist im Kurs erneut gefallen. Wie geht es jetzt mit dem Titel weiter? Und bieten sich hier für Anleger überhaupt noch Chancen? Neue Bitcoin-Käufe In der vergangenen Woche hat die Bitcoin-Holding Strategy erneut ihr Kaufprogramm bei der Mutter aller Kryptowährungen fortgesetzt. Konkret erwarb das Unternehmen unter der Leitung von Michael Saylor 850 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de