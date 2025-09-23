© Foto: Sina Schuldt - dpaEin Bundesrichter hat den Regierungsstopp für Revolution Wind ausgesetzt. Ørsted will sofort weiterbauen; das Projekt ist fast fertig. Die Aktie haussiert.Ørsted darf die Arbeiten am nahezu fertiggestellten Offshore-Windpark Revolution Wind vor der US-Nordostküste wieder aufnehmen. Wie CNBC berichtet, setzte ein Bundesrichter in Washington am Montag eine von der Trump-Regierung am 22. August verhängte Baustopp-Anordnung außer Kraft. Das Projekt vor Rhode Island und Connecticut ist vollständig genehmigt, zu rund 80 Prozent fertig und soll mehr als 350.000 Haushalte versorgen. Ørsted erklärte: "Revolution Wind wird die betroffenen Bauarbeiten so bald wie möglich wieder aufnehmen, wobei die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE