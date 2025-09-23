Die Rally im Chipsektor setzt sich fort: In Taiwan markierte TSMC am heutigen Dienstag ein neues Rekordhoch. Rückenwind kam von steigenden Asien-Börsen und einer erneuten Tech-Rally an der Wall Street - ausgelöst durch die enge Partnerschaft von Nvidia und OpenAI. Damit bestätigt sich, was Nvidia-Chef Jensen Huang vor vier Wochen sagte.Der Leitindex Taiex stieg um 1,4 Prozent auf einen Höchststand und TSMC führte die Gewinnerliste an: In Lokalwährung markierte die Aktie ein frisches Allzeithoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
