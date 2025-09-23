Zum Wochenauftakt hat der deutsche Leitindex nicht von sich überzeugen können und ist in seiner gewohnten Handelsspanne verharrt. Belastend wirkten schwache Automobilwerte, ein fester Euro sowie die anhaltende Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung im Inland. Der heutige Handelstag präsentiert sich auf der Terminseite eher ruhig, dennoch lohnt sich für Anleger ein genauer Blick auf die Unternehmen Commerzbank, Mercedes, Volkswagen, NORMA, Siemens Energy und TUI.Den vollständigen Artikel lesen ...
