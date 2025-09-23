Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 23
[23.09.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE00BN4GXL63
|10,437,633.00
|EUR
|0
|102,711,841.69
|9.8405
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,091,942.44
|98.8473
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,433,965.54
|121.2533
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE00BN0T9H70
|53,803.00
|GBP
|0
|6,333,740.71
|117.721
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE00BKX90X67
|54,119.00
|EUR
|0
|5,983,367.77
|110.5595
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE00BKX90W50
|15,507.00
|CHF
|0
|1,536,207.33
|99.0654
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE000L1I4R94
|1,809,711.00
|USD
|0
|20,947,342.18
|11.575
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE000LJG9WK1
|507,732.00
|GBP
|0
|5,224,912.77
|10.2907
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|484,960.05
|11.9829
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|418,020,762.91
|112.6574
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,773,472.23
|10.321
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,061,603.36
|11.2251
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE000WXLHR76
|1,033,673.00
|EUR
|0
|11,053,439.21
|10.6934
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE000P7C7930
|56,676.00
|GBP
|0
|622,296.83
|10.9799
|Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE000061JZE2
|957,028.00
|USD
|0
|10,194,118.75
|10.6519
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,243,343,907.85
|113.0313
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,350,401.52
|11.9291
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE000YMBL844
|2,156,139.00
|USD
|40,000.00
|22,314,366.48
|10.3492
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE000RH1ZG27
|79,427.00
|USD
|5,000.00
|833,956.44
|10.4997
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,528,695.04
|10.0878
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,448.97
|10.0797
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.09.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,540,031.37
|10.8628
© 2025 PR Newswire