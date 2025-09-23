Datum der Anmeldung:
19.09.2025
Aktenzeichen:
B3-87/25
Unternehmen:
Archimed SAS, Lyon/FR; mittelbarer Erwerb von Anteilen an sowie der alleinigen Kontrolle über die Ark Diagnostics, Inc., Fremont/CA/USA;
Produktmärkte:
Entwicklung von neuen Assays auch für Tests und POC-Tests bei Tieren, Immunochemie, In-Vitro-Immunoassays für therapeutisches Drug Monitoring
