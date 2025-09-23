Datum der Anmeldung:
18.09.2025
Aktenzeichen:
B8-91/25
Unternehmen:
GASAG AG, Berlin; e.disnatur Erneuerbare Energien GmbH, Potsdam; Kontrolle Windparkt Mallnow GmbH & Co. KG, Potsdam
Produktmärkte:
Energiedienstleistungen, Stromerzeugung EEG Windkraft, Windenergieanlagen
