Potsdam (ots) -Prof. Dr. Carlo Masala hält heute im Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) in Potsdam einen Vortrag mit dem Titel: "Zwischen Putin und Trump. Wie weiter mit der deutschen und europäischen Sicherheitspolitik?".Livestream auf dem Youtube-Kanal des ZMSBwLeider sind bereits alle Plätze im Veranstaltungssaal restlos ausgebucht, aber für alle Interessierte ohne Anmeldungszusage gibt es die Möglichkeit den Quartalsvortrag per Livestream über den Youtube-Kanal des ZMSBw zu verfolgen. Heute, um 18:00 Uhr, wird der Vortrag beginnen und die Übertragung unter folgenden Link bereitstehen:Zwischen Putin und Trump. Wie weiter mit der deutschen und europäischen Sicherheitspolitik? (https://www.youtube.com/watch?v=W2HrEESX2Ho)InhaltDeutschland hat in den letzten Jahren eine doppelte Zeitenwende erlebt. Auf den russischen Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 reagierte die deutsche Verteidigungspolitik mit schnellen und grundlegenden Veränderungen. Die Verteidigungsausgaben wurden erhöht und ein sogenanntes Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für militärische Beschaffungen bereitgestellt. Nachdem Waffenlieferungen in Krisen- und Kriegsgebiete jahrzehntelang tabu waren, avancierte Deutschland zum zweitgrößten Unterstützer der Ukraine. Die dauerhafte Stationierung einer Brigade in Litauen ist Ausdruck der Rückkehr der Bundeswehr zur Verteidigung und Abschreckung.Die sich seit Anfang 2025 abzeichnende Abkehr der Trump-Administration vom westlichen Bündnis markiert eine zweite Zeitenwende. Die USA und die NATO sind seit den 1950er Jahren die zentralen Säulen der deutschen Verteidigung. Die schwankende Unterstützung der Trump-Administration für die Ukraine, ihre Gespräche mit Russland ohne europäische Beteiligung und die Infragestellung der NATO-Partnerschaft untergraben jedoch die deutsche und europäische Nachkriegsordnung. Angesichts dieser enormen Herausforderungen stellt sich die Frage, wie sich die deutsche und die europäische Sicherheitspolitik weiterentwickeln können: Welche Optionen haben Deutschland und Europa, um den russischen Drohungen wirksam entgegenzutreten? Kann eine glaubwürdige Abschreckung ohne den nuklearen Schutzschirm der USA funktionieren? Ist eine eigenständige europäische Verteidigung eine Illusion - oder die einzig verbliebene Chance für Deutschland und Europa?Carlo MasalaCarlo Masala ist Professor an der Universität der Bundeswehr München und Direktor des Metis Instituts für Strategie und Vorausschau. Er ist einer der profundesten Experten für verteidigungspolitische Fragen. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich in der Lehre, in wissenschaftlichen Publikationen sowie in der Politikberatung mit internationaler Sicherheitspolitik. Mit der Publikation "Wenn Russland gewinnt" hat er jüngst ein Szenario entworfen, das seit April 2025 auf der SPIEGEL-Bestsellerliste steht und die öffentliche Debatte in Deutschland stark beeinflusst.Weitere Informationen auf der Website des ZMSBw:https://ots.de/izERwK